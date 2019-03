Intelligente Oberflächen erobern den Alltag

Ein Fußboden in der Wohnung, der erkennt, wenn ein betagter Bewohner stürzt, und der dann sofort Hilfe alarmiert – das ist eine der Entwicklungen, an denen die Forschungsgesellschaft Joanneum Research im Rahmen des kürzlich gestarteten Projekts Smart@Surface arbeitet. „Es geht darum, Alltagsgegenstände ,intelligent‘ zu machen, indem man sie mit Oberflächen ausstattet, die auf äußere Vorgänge reagieren“, fasst es Paul Hartmann, Leiter des Instituts „Materials“ am Standort Weiz (Steiermark) zusammen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)