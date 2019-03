Bei Mäusen riechen Sieger verlockend

Mr. Darcy ist sowohl Jane-Austen-Lesern aus dem Roman „Stolz und Vorurteil“ ein Begriff wie auch „Bridget Jones“-Fans, als ein Mann, der besondere Anziehung auf die Protagonistin ausübt. In der Biologie wurde nach dieser fiktiven Figur ein Protein benannt: Das Darcin kommt im Urin von Nagetieren vor und wirkt als Pheromon anziehend auf Weibchen. Forscher der Vet-Med Uni Wien zeigten nun, dass männliche Hausmäuse die Produktion dieses Proteins und anderer Lockstoffe erhöhen, wenn sie ein neues Territorium erobert haben.

In der Fachzeitschrift Scientific Reports berichten sie, dass Mäusemännchen die Ausscheidung wichtiger Harnproteine (MUPs) mehr als verdoppeln, wenn sie sich gegen einen Konkurrenten in einem neuen Gehege behaupten können.

Rollige Weibchen reagieren



Die MUP-Stoffe verlangsamen das Verdunsten von Pheromonen und wirken selbst auch als Lockstoffe für Weibchen. Dies belegten Verhaltenstests, in denen Mäuseweibchen die Wahl hatten zwischen dem Urinduft der territorial erfolgreichen und dem der weniger dominanten Männchen. Der hohe soziale Status wirkt offenbar anziehend, jedoch nur auf paarungsbereite Weibchen. Nicht "rollige" Mäuse ließen sich vom Urinduft der Gewinner nicht anlocken. Die Forscher schließen, dass sozial dominante Männchen die Produktion vieler Lockstoffe – auch des Darcins – ankurbeln, um den Fortpflanzungserfolg zu erhöhen.

Nach Angaben der Vet-Med Uni wurde damit erstmals für Säugetiere gezeigt, dass territorial dominante Männchen die Pheromonproduktion aktiv steigern. „Dieses Ergebnis ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Änderungen im Sozialverhalten die Genexpression beeinflussen können“, sagt Studienleiter Dustin Penn vom Department für Integrative Biologie und Evolution. (APA/vers)