Übertriebene Raumhygiene fördert resistente Keime

Bakterien, Pilze und Viren gelten meist als schädliche Krankheitserreger, denen möglichst gründlich der Garaus gemacht werden muss. Dabei sind die Mikroorganismen allgegenwärtiger Teil unserer Umwelt, ihre Artenvielfalt ist für die mikroskopisch kleinen Ökosysteme ebenso wichtig wie die Biodiversität der für uns sichtbaren Lebensräume.

Greift der Mensch zu stark ein, wie es etwa durch die Raumhygiene in Krankenhäusern der Fall ist, vermehren sich antibiotikaresistente Keime überproportional, wie Forscher der TU Graz nun in der Fachzeitschrift Nature Communications (27.2.) berichten.

Mikrobenvielfalt erwünscht

Mit neuesten DNA-Analysemethoden haben die Wissenschaftler die mikrobielle Flora an der Intensivstation der Grazer Uniklinik für Innere Medizin untersucht und mit stark kontrollierten Reinräumen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie alltäglichen Wohnräumen verglichen. Dabei zeigte sich, dass die reduzierte Mikrobenvielfalt den resistenten Keimen in die Hände spielt, selbst wenn keine Antibiotika zum Einsatz kamen. Denn nicht nur in den Räumen der Intensivstation, auch in den industriell genutzten Reinräumen fanden sich vermehrt Bakterien mit Antibiotikaresistenzen. Das erhöhe wiederum die Gefahr, diese Resistenzen auf Krankheitserreger zu übertragen, betont Studienleiter Alexander Mahnert.

Eine stabile mikrobielle Vielfalt könne hingegen im klinischen Bereich der Ausbreitung von Resistenzen entgegenwirken, schließen die Forscher aus den Ergebnissen. Das könne durch einfache Maßnahmen erreicht werden, etwa durch Zimmerpflanzen oder eine regelmäßige Fensterlüftung. (däu)



