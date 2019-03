Mit Atommodellierung zu neuen Werkstoffen

Warum leitet Kupfer Strom, aber Keramik nicht? Und wieso lässt sich so etwas Festes wie Stahl verformen? „Das hängt davon ab, wie sich die Atome und Elektronen in einem Material verhalten“, sagt Lorenz Romaner vom Materials Center Leoben (MCL). „Das Verblüffende dabei ist, dass allein das Wechselspiel von positiv geladenen Atomkernen und negativ geladenen Elektronen die ganze Vielfalt der Materialeigenschaften wie Festigkeit, Dichte oder Magnetismus hervorbringt.“ Die grundlegenden Zusammenhänge auf dieser Ebene zu verstehen ist für viele Anwendungen von großer Bedeutung. Vor allem, wenn es um technologische Innovationen geht, die die Werkstoffe vor immense Herausforderungen stellen. Ultraleicht, superstabil, durchlässig oder wasserabweisend sollen sie sein, ganz hart oder besonders elastisch. Oder so temperaturbeständig, dass man daraus gefertigte Bauteile sogar ins Weltall schicken kann, und so intelligent, dass sie sich an Umweltbedingungen von selbst anpassen. Am besten, sie vereinen gleich mehrere solcher unschlagbaren Qualitäten. „Um Ideen zu bekommen, wie so etwas gelingen kann, schauen wir uns Materialien in ihren kleinsten Bestandteilen an.“ Im Fall der Arbeitsgruppe für atomistische Modellierung, zu der Romaner gehört, bewegt sich dies in Dimensionen von etwa einem bis 100 Ångström, das sind ein Zehntel bis zehn Nanometer.

Materialdesign am Computer

Atomistische Modellierung bedeutet, dass die Forscher das Wechselspiel der Teilchen am Computer berechnen. So können sie zum Beispiel beschreiben, wie stark sich ein Metall bei Erhitzung ausdehnt. Und ausprobieren, was sich an den durch die Wärme ausgelösten Schwingungen im Atomgitter ändert, wenn sie ein Legierungselement dazugeben. „In der Herstellung ist oft nicht klar, warum eine spezielle Legierung besser oder schlechter ist“, erklärt Romaner. „Die Zugabe eines Stoffs löst ja mehrere Effekte aus, und die sind nicht immer hinreichend verstanden.“

Auch der Grenzbereich zwischen den vielen miteinander verbundenen winzigen Körnern im Inneren von Materialien spielt eine wichtige Rolle. „Bei Refraktärmetallen etwa, wie Wolfram oder Molybdän, die in bestimmten Industrieerzeugnissen wegen ihrer hohen Dichte und außergewöhnlichen Hitze- und Korrosionsbeständigkeit die erste Wahl sind, sind Korngrenzenbrüche ein großes technologisches Problem.“ So wie eine Mauer mit falsch gemischtem Mörtel nicht halte, zerspringe ein Molybdänblech in tausend Stücke, wenn die Mischung an der Korngrenze nicht passe. Doch auch in schichtweise aufgebauten elektronischen Bauteilen wie Halbleiterchips sind die Grenzflächen oft Schwachpunkte. „Sie gezielt zu verändern kann ein Material entscheidend verbessern.“

Das langfristige Ziel atomistischer Simulationen ist es, direkt am Computer innovative Materialien zu entwerfen. Erwin Schrödinger hat 1926 mit der nach ihm benannten Schrödinger-Gleichung die Grundlage dafür gelegt. Später entwickelte Walter Kohn, wie Schrödinger Nobelpreisträger, mit seiner Dichtefunktionaltheorie Berechnungsmöglichkeiten, die die Materialforschung nutzen konnte. Tatsächlich kann man Werkstoffeigenschaften auf Basis der atomaren Bindungen aber erst seit kurzer Zeit beschreiben bzw. bei Neuentwicklungen vorhersagen. „Bei einigen Forschungsfragen seit zehn bis 20 Jahren, doch manches, wie etwa die Temperaturabhängigkeit bestimmter Größen, können wir erst seit fünf Jahren berechnen“, so Romaner. „Die Möglichkeiten wachsen aber rasant.“ Primär nutzt das Leobener Team den Vienna Scientific Cluster (VSC), einen Supercomputer mit extrem hoher Rechenleistung.

Neue Lösungen im Modell

Mit seiner materialtechnischen Prozesskette betreibt das MCL ein vom Technologieministerium finanziertes Comet-Kompetenzzentrum der Forschungsförderungsgesellschaft FFG für hochkarätige Forschungsprogramme in Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft. Ein aktueller Schwerpunkt ist die Entwicklung eigener Software, beispielsweise zur Berechnung von magnetischen Eigenschaften von Legierungen oder von temperaturabhängigen Stapelfehlerenergien in Stählen. „Damit wollen wir Grundlagen für unsere angewandten Projekte schaffen.“ Diese reichen von Fragen der Schwerindustrie bis zu neuartigen Sensoren in der Mikroelektronik. Dem Trend des öffentlichen Zugänglichmachens datengetriebener Forschung folgend, baut das Team zurzeit Datenbanken mit Softwaretools auf, die auch interessierte Kollegen nutzen können. Etwa um einzuschätzen, wie Legierungselemente Korngrenzeneigenschaften beeinflussen.

Der Computer werde Materialentwicklern künftig zeitraubende Versuch-und-Irrtum-Prozesse im Labor ersparen, unterstreicht Romaner. Zudem bringe die Vergrößerung des Wissens, die mit der Modellierung isolierter Phänomene einhergehe, spannende neue Ideen. „Nicht zuletzt können wir Hypothesen überprüfen und neue Lösungen finden.“

Die Versprödung von Stählen durch Wasserstoff etwa – ein aktuelles Problem bei der Produktion von Pipelines – sei schon seit 100 Jahren bekannt. „Durch die Simulation davon, was der Wasserstoff wirklich im Atomgitter und an den Korngrenzen macht, können wir das nun auf eine ganz neue Art anpacken.“

Die größte Herausforderung sei die Multiskalenmodellierung. Auch wenn Materialeigenschaften auf Atomebene entstehen, verändern sie sich durch den Verarbeitungsprozess, dies geschieht auf unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen. Diese Modelle gelte es letztlich zusammenzuführen. „Die Gesamtheit der Bewertung ist ein großes Ziel des MCL.“

LEXIKON Die Dichtefunktionaltheorie des aus Österreich vertriebenen Physikers Walter Kohn ist eine quantenmechanische Berechnungsmethode für grundlegende Eigenschaften von Molekülen und Festkörpern wie z. B. Bindungslängen. Sie ermöglichte es erstmals, komplexere Systeme auf Basis der Elektronendichte zu berechnen. Darauf beruhende Computercodes werden heute weltweit zur Vorhersage von Materialeigenschaften verwendet. Kohn erhielt dafür 1998 den Nobelpreis.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)