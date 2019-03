Was Babys aus Lachen lesen können

So befremdlich kollektive Lachstürme wirken können – am befremdlichsten wohl bei Sitcoms im Fernsehen –, sie illustrieren den ursprünglichen Sinn des gemeinsamen Lachens: Es erzeugt Gemeinschaft, und es drückt Gemeinschaft aus. (Das passt auch aufs Verlachen: Dieses signalisiert dem Verlachten, dass er nicht dazugehört.) Als evolutionären Ursprung des Lachens sehen manche Verhaltensforscher eine ritualisierte Form des gemeinsamen heftigen Atmens bei Raufspielen junger Primaten: Es solle signalisieren, dass diese nicht wirklich ernst gemeint sind.

Das gemeinsame Lachen sitzt jedenfalls so tief in uns, dass schon Babys es verstehen – und daraus etwas lesen können. Das entnehmen Psychologen um Athena Vouloumanos (New York University) Versuchen mit fünf Monate alten Kindern, die sie in Scientific Reports (11. 3.) beschreiben und interpretieren.

Woher wollen Psychologen wissen, was in den Babys vorgeht? Sie messen, wie lang diese aufmerksam einem Geschehen zusehen und/oder zuhören. Daraus lesen sie zweierlei: erstens, wie gut den Babys das Geschehen gefällt. Zweitens aber, wie merkwürdig oder interessant es ihnen vorkommt.

Freunde lachen schneller

In diesem Fall spielten die Forscher den Babys Aufnahmen von gemeinsamem Lachen junger Erwachsener vor, und zwar von solchen, die miteinander befreundet waren, und von solchen, die einander noch nicht kannten. Das Lachen von Freunden klingt schneller und weniger regelmäßig, es wirkt weniger gewollt als das von Fremden. Diesen Unterschied hören Erwachsene aller Kulturkreise. Babys offenbar auch: Beim Lachen von Freunden hörten sie länger zu.

Das zweite Experiment war komplizierter: Die Kinder sahen erst Bilder von zwei Frauen, die entweder einander ansahen und anlächelten oder einander den Rücken zukehrten; dazu hörten sie Lachen, entweder von Freunden oder von Fremden. Wenn Bild und Ton nicht zusammenpassten – also wenn etwa Lachen von Freunden mit einem Bild zweier einander offensichtlich fremder Frauen kombiniert wurde –, blieben die Babys länger aufmerksam. Sie bemerken offenbar, dass da etwas nicht zusammenpasst, meinen die Psychologen. Dieses intuitive Verständnis der Natur des Lachens, schreiben sie, „könnte eines der frühesten Werkzeuge sein, mit denen Kinder die komplexe soziale Welt verstehen“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)