Stress fördert die Ausbreitung von Brustkrebs

Bei Stress schütten Säugetiere das in der Nebennierenrinde produzierte Steroidhormon Cortisol aus, das den Stoffwechsel zur Energiegewinnung nötigt und das Immunsystem drosselt. Damit hemmt Cortisol auch Entzündungen, die ja Reaktionen des Immunsystems sind. Darum verwendet man es gegen diese, zum Beispiel in Salben gegen Ekzeme.

Cortisol bindet sich an spezielle Rezeptoren, die Glukokortikoid-Rezeptoren, an diese binden sich auch künstliche Glukokortikoide wie Dexamethason, die ebenfalls als entzündungshemmende Medikamente eingesetzt werden sowie bei Chemotherapien, um deren Nebenwirkungen zu mildern.

Der Einsatz künstlicher Glukokortikoide könnte aber wiederum unerwünschte Nebenwirkungen haben, das legt nun eine in Nature (13. 3.) publizierte Arbeit von Forschern um Mohamed Bentires-Alj (Uni Basel) nahe. Sie arbeiteten mit Mäusen mit Brustkrebs, genauer: mit dreifach negativem Brustkrebs. Dieser Form von Krebs fehlen die Rezeptoren (Andockstellen) für Östrogen und Progesteron sowie der Her2/Neu-Rezeptor, daher ist sie für Hormontherapie und Immuntherapie nicht zugänglich. Die Forscher zeigten nun, dass diese Mäuse, wenn sie mit einer Kombination aus einem Chemotherapeutikum (Paclitaxel) und Dexamethason behandelt wurden, kürzer überlebten, als wenn sie nur Paclitaxel erhielten.

Aktivierung der Rezeptoren

Offenbar binden sich Glukokortikoide, ob natürliche wie Cortisol oder künstliche wie Dexamethason, nicht nur an die Rezeptoren, sie aktivieren diese auch. Diese Erhöhung der Aktivität der Glukokortikoid-Rezeptoren ist typisch für Zellen in Metastasen, und sie fördert wiederum deren Entstehung und Heterogenität, auch das konnten die Forscher in Basel zeigen.

Somit fördert auch das Stresshormon Cortisol die Krebsausbreitung. Das ist ein weiteres Argument dafür, dass Stressbekämpfung für Krebspatientinnen wichtig ist, sagt Bentires-Alj: „Moderates Bewegungstraining und Entspannungstechniken sind nachweislich mit einer verbesserten Lebensqualität und Lebenserwartung der Patientinnen verbunden.“

Die Ergebnisse, so Bentires-Alj, suggerieren auch einen Ansatzpunkt für mögliche neue Medikamente: solche, die Glukokortikoid-Rezeptoren blockieren. Man sollte weiters untersuchen, ob auch andere Krebsarten auf Cortisol reagieren. Bei Prostatakrebs habe man schon gezeigt, dass die Glukokortikoid-Rezeptoren mit der Resistenz gegen die Hormontherapie zu tun haben. (APA/tk)

