Fest mit Schweinsbraten für ganz Großbritannien

Menschen kamen aus Schottland, Nordostengland und dem Westen von Wales. Sie brachten ihre Schweine mit – zu Festen, die dort stattfanden, wo heute Touristen aus der ganzen Welt stehen und staunen: in der Landschaft rund um Stonehenge, im weiten Grün der heutigen südenglischen Grafschaft Wiltshire, im ehemaligen Königreich Wessex.

Wieso Schweine? Stehen dort heute nicht eher Kühe in der Landschaft? Ja, auch in der Jungsteinzeit hütete und aß man Rinder, aber Schweine waren viel häufiger. Und sie wurden offenbar aus ganz Großbritannien antransportiert.

Das entnehmen Forscher um Richard Madgwick (Cardiff University) laut Science Advances (13. 3.) der Analyse der Knochen von 131 steinzeitlichen Schweinen aus vier Fundorten: Durrington Walls, circa drei Kilometer nördlich von Stonehenge, wo im vierten Jahrtausend v. Chr. die größte Siedlung Nordeuropas stand; Marden Henge, dem größten neolithischen Monument in Großbritannien; den West Kennet Pallisade Enclosures, die zum riesigen Steinkreis von Avebury gehören, ebenfalls nördlich von Stonehenge; sowie Mount Pleasant, einem Monument im Süden Englands, ganz in der Nähe von Dorchester. Das Material stammt aus der Zeit zwischen 2800 und 2400 v. Chr. In dieser Epoche blühte die Kultur der „Henges“ bereits. Die heute sichtbaren Megalithe wurden damals aufgestellt. Auch in Stonehenge, das ja nur am bekanntesten wurde, weil es am besten erhalten ist.

Was taten die Menschen in all diesen Stätten? Kamen sie zu religiösen Ritualen? Zu politischen Versammlungen? Wollten sie die Sterne beobachten? Suchten sie Heilung von Krankheiten? Man weiß es nicht. Sie kamen jedenfalls von weit her: Der Amesbury Archer (Bogenschütze von Amesbury) etwa, dessen Grab 2002 gefunden wurde, war laut Analyse der Isotope in seinen Zähnen aus den Alpen gekommen. Er lebte vor 2300 Jahren, litt an einer schweren Knieverletzung und einem Abszess im Kiefer. Solche Befunde nähren die These von einem steinzeitlichen Lourdes.

Zu all diesen Erklärungen passt, dass in den Henges auch gefeiert wurde. Das sagt uns unser Verständnis der menschlichen Natur. Und dass dazu – wie heute noch in vielen Kulturkreisen – Schweinsbraten und/oder Spanferkel gegessen wurde. Das wundert uns nicht. Erstaunlicher ist die mutmaßliche Herkunft der Schweine, die die Forscher durch geschickte Kombination der Isotopenanalyse von gleich fünf Elementen ableiten: Strontium (87Sr/86Sr), Sauerstoff (18O), Stickstoff (15N), Schwefel (34S), Kohlenstoff (13C). Der Schwefel lässt etwa auf die Küstennähe schließen. Die Werte für 15N sprechen auch dafür, dass die Schweine vor allem pflanzlich ernährt wurden.

„Panbritische Vernetzung“

Der Aufwand für den Transport der Schweine – die ja deutlich schwerer zum geordneten Wandern zu bewegen sind als Rinder und Schafe – müsse beträchtlich gewesen sein, meinen die Forscher. Offenbar sei es den Teilnehmern wichtig gewesen, ihre eigenen Schweinen zum Fest beizutragen. Man darf spekulieren: Vielleicht spielten auch rituelle Schlachtungen vor Ort eine Rolle?

Die Zusammenkünfte könne man jedenfalls als „the first united cultural events of our island“ sehen, meint Richard Madgwick. Er spricht von einer „first phase of pan-British connectivity“. Kann sein, dass diese Forschungsarbeit dem von Brexit-Nöten gebeutelten Selbstbewusstsein der Briten in diesen Tagen einen kleinen Aufwind bringt. Für jungsteinzeitlichen Import von Schweinen aus Irland gibt es leider keine belastbaren Messergebnisse.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2019)