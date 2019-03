Alarm um unsere Regenwürmer

Johann Zaller spricht von einem „ausgeklügelten System“, wenn er die Abläufe auf dem Planeten Erde beschreibt. „Wir vergessen, dass sich die Natur über Jahrmillionen eingespielt hat, dass Schädlinge auf natürliche Weise dezimiert werden.“ Der Professor am Institut für Zoologie der Bodenkultur-Uni in Wien verweist auf die „Pestizidkeule“, die seit Jahrzehnten die Landwirtschaft aus dem Gleichgewicht bringt. Durch das Abtöten der Schädlinge werden die Ernteerträge zwar gesichert und gesteigert, gleichzeitig nimmt man aber – etwa bezüglich des Insektensterbens oder des rasanten Rückgangs der Vogelpopulation – einen vehementen Eingriff in die Natur in Kauf.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.03.2019)