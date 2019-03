Hat ein blutiger Schal Jack the Ripper enttarnt?

Im ungelösten Fall um den Londoner Serienmörder Jack the Ripper, der im Herbst 1888 (vermutlich) fünf Frauen tötete und verstümmelte, kennen wir mehr Mythen als Fakten. Eindeutige Spuren hinterließ der Mörder kaum – selbst ob der in roter Tinte geschriebene Brief an die Central News Agency, in dem sich der angebliche Täter erstmals „Jack the Ripper“ nannte, tatsächlich von ihm stammt, ist fraglich. Über hundert Verdächtige wurden im Lauf der Jahre ins Spiel gebracht. Einen wollen Forscher nun als den Schuldigen identifiziert haben: Ein Schal – das angeblich einzige erhaltene Beweisstück der Mordserie – enthalte DNA-Spuren, die zu Aaron Kosminski passen, schreiben Jari Louhelainen und David Miller im Journal of Forensic Sciences.

Kosminski, ein polnischer Immigrant, der in der Londoner Greenfield Street, in der Nähe der Tatorte, als Barbier arbeitete und psychisch krank war, wurde von den damaligen Ermittlern zu den Hauptverdächtigen gezählt. Nachgewiesen werden konnte ihm nichts, er starb 1919 in einer Irrenanstalt. 2014 erklärte ihn der Geschäftsmann Russell Edwards – der den Schal, der bei dem vierten Mordopfer, Catherine Eddowes, gefunden worden sein soll, bei einer Auktion erstanden hatte – in einem Buch zum „definitiven“ Mörder. Der wissenschaftliche Artikel dazu wurde nun nachgereicht: Der Biochemiker Louhelainen (John Moores University of Liverpool) und sein Kollege Miller (University of Leeds), untersuchten für Edwards die Flecken auf dem Schal, wahrscheinlich Blut und Sperma, und verglichen Fragmente der mitochondrialen DNA, die sie dort fanden, mit jener der lebenden Nachfahren des Opfers und mutmaßlichen Täters.

Sie fanden deutliche Übereinstimmungen, die nahelegen würden, dass das Blut von Catherine Eddowes stammt, das Sperma von Aaron Kosminski. Zudem weise die Gen-Analyse auf braune Haare und Augen hin – diese „phänotypische Information passt zum einzigen als zuverlässig bewerteten Zeugenbericht“, schreiben die Forscher.

Daten bleiben unter Verschluss

Eindeutig gelöst dürfte der Mordfall damit aber nicht sein, andere Wissenschaftler halten die Ergebnisse für nicht belastbar. Das beginnt damit, dass die Provenienz des Schals nicht geklärt sei – und dass dieser schon mit so vielen Menschen, womöglich sogar mit den betroffenen Nachfahren, in Berührung gekommen sei, dass eine DNA-Analyse problematisch sei.

Der auf mitochondriale DNA spezialisierte Bioinformatiker Hansi Weißensteiner von der Med-Uni Innsbruck, einer in einer ganzen Reihe von Kritikern, stößt sich auch daran, dass Louhelainen und Miller die mitochondrialen Profile nicht im Detail veröffentlicht haben, sondern nur uneindeutige Grafiken, aus denen sich ihre Ergebnisse nicht nachvollziehen lassen – aus Datenschutzgründen, meinen diese; dabei ließen die Daten gar keine eindeutige Identifikation einzelner Personen zu, sagt Weißensteiner zur „Presse“. Dass es die Publikation durch den Peer-Review-Prozess geschafft hat, wundert ihn: „Ich hätte das zurückgeschickt.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2019)