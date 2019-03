Testosteron im Mutterleib kann schaden

Wo heute so viel über „toxische Männlichkeit“ die Rede ist, liegt die Versuchung nahe, das angesprochene Gift als das männliche Sexualhormon Testosteron zu identifizieren, das in den letzten Jahren ja auch keinen guten Leumund hat. Was Ökonomen um Christopher Kuzawa (Northwestern University) nun in den Proceedings of the National Academy of Sciences (18. 3.) berichten, scheint auch nicht geeignet, diesen Ruf zu bessern. Sie gingen von einer Beobachtung an Säugetieren aus, bei denen Mütter einen ganzen Wurf, also mehrere Junge zugleich, auf die Welt bringen. Wenn weibliche Tiere ihre Zeit im Mutterleib gemeinsam mit männlichen verbracht haben, wirkt sich deren Testosteron auf sie aus: Sie sehen männlicher aus und zeigen auch eher typisch männliches Verhalten als andere Weibchen.

Könnte das bei menschlichen Zwillingen ähnlich sein? Um das zu untersuchen, sahen sich Kuzawa und Kollegen die gesammelten Lebensdaten aller zwischen 1967 und 1978 geborenen Norweger und Norwegerinnen an: 728.884 Menschen, darunter 13.800 Zwillinge. Sie erhielten einen signifikanten Einfluss, und zwar keinen guten. Für Frauen, die ihre Zeit vor der Geburt gemeinsam mit männlichen Zwillingen verbracht haben, ist etwa die Wahrscheinlichkeit, dass sie die sekundäre Schulbildung abschließen, um 15,2 Prozent kleiner, im Alter von 32 Jahren haben sie ein durchschnittlich um 8,6 Prozent geringeres Einkommen, sie heiraten seltener und haben weniger Kinder. Und nein, der vorgeburtliche männliche Einfluss bringt ihnen offenbar nicht einmal mehr Erfolg in Fächern, die als männlich gelten, also etwa Technik und Mathematik.

Um mögliche Einflüsse nach der Geburt auszuschließen, verglichen die Forscher das gesamte Sample an Frauen mit männlichen Zwillingen mit solchen, bei denen der Zwilling im ersten Jahr nach der Geburt starb: Die Prozentsätze sind ähnlich. So sei es höchstwahrscheinlich, dass das Testosteron im Fruchtwasser schuld ist, meinen die Forscher – und verweisen darauf, dass solche Fälle immer häufiger werden: Durch die Hormonbehandlung von Frauen mit Kinderwunsch und den Trend zu späterem Gebären steigt die Zahl der Zwillinge. (tk)

