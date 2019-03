Fettleibigkeit betrifft immer mehr Männer

Seit 2014 sind mit 16,8 Prozent erstmals mehr Männer als Frauen (14,6 Prozent) in Österreich von Adipositas betroffen. Das heißt, sie haben einen Body-Mass-Index über 30 – dieser wird in der Maßeinheit kg/m2 angegeben. Das zeigte eine Studie an der Med-Uni Graz unter der Leitung von Franziska Großschädl und Willibald Stronegger, die jüngst im Fachmagazin European Journal of Public Health (14. 1.) vorgestellt wurde. Die Forscher haben dazu die Entwicklung der Fettleibigkeit in Österreich in den Jahren von 1973 bis 2014 durchleuchtet.

In den ersten zehn Jahren des Untersuchungszeitraums ist die Adipositas leicht zurückgegangen. Es folgte ein Anstieg, wobei dieser von 1991 bis 2007 sowohl bei Frauen als auch bei Männern konstant hoch war. Während sich die Rate der fettleibigen Frauen dann stabilisiert hat, ist der Wert bei Männern weiter angestiegen.

Der Faktor Bildung

Die meisten adipösen Menschen gab es in den jüngsten Auswertungen des Grazer Teams in der Altersklasse der 55- bis 74-jährigen Männer und Frauen. Bei 24,1 Prozent der Frauen und 24,6 Prozent der Männer dieser Altersgruppe wurde 2014 starkes Übergewicht festgestellt. Schon frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Fettleibigkeit stark mit dem Bildungsgrad korreliert. Die Grazer Studie konnte diese Befunde vor allem für Frauen stärken. „Den niedrigsten Anstieg in der Adipositasprävalenz zeigten im gesamten Beobachtungszeitraum über 41 Jahre die Akademikerinnen“, erläutert die Pflegewissenschaftlerin und Koautorin Franziska Großschädl. Den insgesamt höchsten Anstieg hingegen verzeichnete die Gruppe der Männer im Alter von 75 Jahren plus mit mittlerer oder hoher formaler Bildung. (APA/cog)

