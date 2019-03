Ameisen: Alle reagieren, wenn eine erkrankt

Ameisen sind keine Impfgegner. Zu diesem Schluss kommt das Team um Sylvia Cremer vom Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg in ihren von Ameisen bevölkerten Laboratorien. Die Insektenforscher beobachteten 44 Kolonien mit jeweils über 100 Ameisen in einem aufwendigen Experiment: Jede Ameise hat einen weniger als einen Millimeter breiten QR-Code auf den Rücken geklebt bekommen, der sie für die automatische Auswertung unverwechselbar macht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.03.2019)