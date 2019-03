Möbelkauf mit Computerbrille

„Ein Angebot auf Papier wird in zehn Jahren nicht mehr reichen, wenn ein Unternehmen einen Auftrag ergattern will“, sagt Harald Bleier. „Da wird man schon ein Virtual-Reality-Tool vorweisen müssen.“ Bleier ist Experte bei Ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, und verwaltet für diese die Cluster für Kunststoff und Mechatronic.

Virtual Reality (VR) kennt man bisher vor allem aus Computerspielen, bei denen man sich durch künstliche Welten bewegen muss, die dem Spieler über eine mit Bildschirm versehene Brille eingeblendet werden – von außen betrachtet wirkt das meist recht merkwürdig. Doch VR wird, wenn man den Fachleuten Glauben schenken darf, künftig auch in der Wirtschaft wesentlich über den Erfolg eines Unternehmens mitbestimmen. Wer das nicht anbieten kann, für den könnte es dann bald „Game over“ heißen. Damit es nicht dazu kommt, bereiten die Cluster-Experten heimische Firmen seit September auf die künftigen Anforderungen vor. Gemeinsam werden Lösungen mit den künstlichen Realitäten für konkrete Problemstellungen aus der Unternehmenspraxis erarbeitet.

In Fernost bereits im Einsatz

Ein Möbelhersteller kann beispielsweise Räume virtuell mit Sesseln, Couch und Schreibtisch bestücken. Der potenzielle Käufer schlendert mit der VR-Brille durch die Zimmer und sieht dabei, wie die tatsächlich leeren Räume voll eingerichtet aussehen werden. „In neuen dynamischen Märkten wie in Fernost ist es vielfach heute schon so, dass der Käufer aufgrund dieser Präsentation und nicht anhand von Papierunterlagen seine Entscheidung trifft“, weiß Bleier.

Im Fachjargon verwendet man für diese Mischung aus tatsächlicher und computergenerierter Realität den Ausdruck „Mixed Reality“. Fünf Forschungseinrichtungen – die Fachhochschulen in Krems, St. Pölten, Wiener Neustadt und Steyr sowie die TU Wien – stehen den 24 beteiligten Unternehmen auf dem Weg ins virtuelle Wirtschaftszeitalter zur Seite. „Das Projekt soll den Firmen helfen, ein Know-how aufzubauen, damit sie später selbst Lösungen für ihre spezifischen Aufgabenstellungen finden“, so Bleier.

Einsatzbereiche für Mixed Reality finden sich nicht nur in der Güterproduktion, sondern beispielsweise auch bei Schulungen. Blaulichtorganisationen können Einsätze in virtuellen Welten üben. Ein Vorteil: Es müssen nicht alle Mitarbeiter zur gleichen Zeit am selben Ort zusammenkommen. Auch die ÖBB sind bei dem Projekt dabei: Mithilfe von Virtual-Reality-Lösungen könnten Fahrzeugprüfungen oder Wagenuntersuchungen simuliert werden. „Es lassen sich Übungsabläufe festigen, ohne Fahrzeuge abstellen zu müssen oder sich den Witterungsverhältnissen auszuliefern“, erklärt ÖBB-Pressesprecher Daniel Pinka. „Das heißt, man kann Lokreparaturen im Klassenzimmer üben.“

Gesundheitsfolgen unerforscht

Vom Projekt erhoffen sich nicht nur die beteiligten Unternehmen, sondern auch die Forscher neue Erkenntnisse. So gilt es, bei der Umsetzung der Visualisierung riesige Datenmengen zu verarbeiten und zu reduzieren. Harald Bleier: „Wir wissen außerdem noch wenig darüber, wie der Umgang mit virtuellen Welten, mit den ,digitalen Zwillingen‘ der realen Welt, von Arbeitnehmern unterschiedlicher Generationen angenommen wird und wo es Konfliktpotenziale oder sogar mögliche Gesundheitsbeeinträchtigungen gibt.“

LEXIKON Mixed Reality ist ein Oberbegriff für verschiedene Möglichkeiten, die Wirklichkeit mit computererzeugten Ergänzungen zu vereinen, sodass beides zugleich untrennbar voneinander wahrgenommen wird. Für Philosophen ergeben sich daraus Fragestellungen wie z. B., ob wir nicht überhaupt in einer virtuell überformten Welt leben.

