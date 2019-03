Wie heilt das Herz nach einem Infarkt?

34.000 Menschen erleiden in Österreich jährlich einen Herzinfarkt. Wer ihn überlebt, muss oftmals mit der Folgeerkrankung Herzinsuffizienz kämpfen, der Körper und die Organe werden nicht mehr vollständig mit Blut versorgt. Es kommt zu einem Nährstoff- und Sauerstoffmangel. „Bei einem Herzinfarkt stirbt Herzmuskelgewebe ab, vernarbt und wird durch Bindegewebe ersetzt“, erklärt der Kardiologe Peter Rainer von der Med-Uni Graz, der mit seiner Forschungsgruppe Umbauprozesse im Herzen auf molekularer Ebene erforscht. „Dieses Bindegewebe ist starr und trägt in der Folge nicht mehr zur Pumpfunktion des Herzens bei.“

Genesung wird überwacht

Trotz Behandlungsfortschritten ist über die regenerativen Prozesse nach einem Infarkt relativ wenig bekannt. Es gibt keine etablierten Methoden, um diese qualitativ zu bewerten oder gar vorauszusagen. Rainers Forschungsprojekt ist Teil des Europäischen Netzwerks Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ERA-CVD) mit insgesamt 24 Partnern aus 19 Ländern. In ihrem u. a. vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt hat das Team die Entzündungsreaktionen im Herzmuskelgewebe im Blick.

„Nach einem Herzinfarkt muss das Immunsystem schnell reagieren, um den Heilungsprozess in Gang zu setzen“, erklärt Rainer. Dabei wandern spezialisierte T-Zellen als Helferzellen des Immunsystems zu den geschädigten Stellen und regulieren einen Entzündungsprozess, bei dem das beschädigte Gewebe abgebaut wird. Dieser Prozess soll in dem EU-Projekt in den nächsten drei Jahren näher untersucht und beschrieben werden. Ziel sei, die entwickelten diagnostischen und therapeutischen Ansätze in die klinische Anwendung zu führen. (APA/cog)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)