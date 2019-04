Unbekannte Welten unter der Erde

Die Zahl erscheint absurd: Rechnet man alle Seen, Flüsse und Bäche der Erde zusammen – Giganten wie den Amazonas und den Baikalsee eingeschlossen –, kommt man auf weniger als ein Hundertstel der weltweiten Süßwassermenge, genaugenommen nur 0,3 Prozent. Zwei Drittel ist im Eis der Polkappen und Gletscher gelagert, das Gros der etwa 30 Prozent frei verfügbaren Süßwassers liegt unter Tage, wo es sich als Grundwasser zwischen Sand und Schotter, in Klüften, Spalten oder unterirdischen Seen und Flüssen sammelt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)