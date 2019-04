Tödliche Nähe von Heilung und Vernichtung

Schön säuberlich auf einem Regal aneinandergereiht lagerten die Gehirne jener Kinder, die in der Nazi-„Jugendfürsorgeanstalt“ Am Spiegelgrund getötet wurden, lange Zeit im Keller des Psychiatrischen Krankenhauses der Stadt Wien. „Noch 1988 beschränkte sich die Würdigung der Opfer auf eine Erinnerungstafel an der Wand des Abstellraums“, erinnert sich der Wiener Historiker Herwig Czech, derzeit Gastwissenschaftler an der Charité in Berlin. Er war maßgeblich an der Zusammenstellung des kürzlich präsentierten Begleitbandes zur Ausstellung der Gedenkstätte Steinhof im Otto-Wagner-Spital beteiligt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)