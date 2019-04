Dieser Stoff hätte die Twin Towers gerettet

Als die Flugzeuge in die beiden Hochhäuser krachten, verwandelte sich ihr Kerosin in einen Nebel, der sich rasch ausbreitete. Er entzündete sich, Hunderte von Fensterscheiben zersplitterten. Die durchziehende Luft schürte das Feuer weiter, es riss die Betonabdeckungen zwischen den Stockwerken auseinander und beraubte die Stahlträger ihrer Isolierung. Ohne diesen Nebel, der einen großen Teil der Energie im Treibstoff rasch freisetzte, wären die Twin Towers zwar auch schwer beschädigt worden. Aber sie hätten der Terrorattacke am 11. September 2001 vermutlich standgehalten und wären nicht eingestürzt.

Seitdem suchen Chemiker und Ingenieure nach widerstandsfähigeren Konstruktionsmaterialien. Aber was ist mit den Gebäuden und Fahrzeugen, die schon gebaut sind? Für sie bleibt bisher nur eine sehr aufwendige Ausstattung mit einer Unzahl von Aufpralldetektoren und Feuerschutzmitteln. Viel einfacher und effizienter wäre es, wenn man dem Brennstoff selbst ein Mittel in kleiner Menge beifügen könnte, das die Nebelbildung bei einem Aufprall verhindert – und damit das Risiko einer Feuersbrunst oder einer Explosion als Folge eines Unfalls oder eines Anschlags minimiert. Freilich dürfte ein solches Additiv die Funktion von Tanks, Pipelines und Motoren nicht beeinträchtigen. Auch in diese Richtung haben Chemiker seit 9/11 intensiv geforscht. Aber erst jetzt ist ein Durchbruch gelungen.

Über lange Strecken intakte Moleküle

Das Team um Julia Kornfield vom California Institute of Technology hat Polymere entwickelt, mit denen sich der gewünschte Effekt erzielen lässt: Die Nebelbildung ist bei diesen „Megasupramolekülen“ deutlich reduziert, und wenn sich der Brennstoff entzündet, geht die Flamme von selbst wieder aus. Bisher versuchten sich andere Forscher an „ultralangen“ Polymeren. Sie haben einen gravierenden Nachteil: Ihrem Namen zum Trotz brechen sie in kleinere Moleküle auseinander, wenn sie über längere Strecken durch Pipelines oder Pumpen fließen. Schon nach 80 Kilometern haben sie damit den Großteil ihrer Wirksamkeit verloren. Außerdem können sie Motoren und Triebwerke beschädigen. Diese Probleme hat die neue Alternative nicht. Sie kann sogar mit zusätzlichen Vorteilen aufwarten: Weil ihr Kohlenwasserstoff-Gerüst ähnlich dem der Treibstoffe ist, bleiben die Polymere auch bei sehr niedrigen Temperaturen löslich (bis zum Gefrierpunkt von Kerosin, der je nach Sorte bei minus 40 bis 60 Grad liegt). Sie können zusammen mit dem Brennstoff in einer Raffiniere gefiltert und entwässert werden. Als unerwarteten Bonus vermindern sie zudem die Rußbildung von Diesel.

Die Forscher präsentierten ihre Ergebnisse am Dienstag auf der Frühjahrstagung der American Chemical Society, der größten Wissenschaftlergemeinschaft der Welt. Sie haben ein Start-up gegründet, um ihre Entwicklung zusammen mit Ölkonzernen zu testen und zu vermarkten. Eine Kooperation mit der US Army läuft bereits. (gau)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)