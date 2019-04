Immunzellen quetschen sich „Kern voraus“ durchs Gewebe

Über 100.000 Kilometer legen weiße Blutkörperchen, im Fachjargon Leukozyten genannt, pro Stunde im menschlichen Körper zurück – zusammengenommen. Die zum Immunsystem gehörenden Zellen sind extrem beweglich, und das müssen sie auch sein: Sie gehören zur vordersten Front im Kampf gegen Krankheitserreger und müssen dabei auch die abgelegensten Winkel des Organismus erreichen.

Suche nach der größten Lücke

Wie genau sie sich dabei ihren Weg durch dichtes Gewebe bahnen, haben nun Forscher des niederösterreichischen Institute for Science and Technology (IST) Austria in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie (Nature 3. 4.) herausgefunden. Anstatt ihre Umgebung mit feinen Zellfortsätzen abzutasten, schieben die Leukozyten ihren dicksten Bestandteil, den Zellkern, nach vorn und suchen damit nach der Lücke, durch die dieser am besten passt. Wann immer sie die Wahl hatten, entschieden sich die Zellen für die größte Porenweite und somit den Weg des geringsten Widerstands. Diese Fortbewegungsart ist hundertmal schneller als die anderer mobiler Zellen, und noch dazu sanfter: Fibroblasten fressen sich beispielsweise ihren Weg durch den Körper und hinterlassen dabei eine Schneise der Verwüstung.

Es sei recht wahrscheinlich, dass sich die gewonnenen Erkenntnisse auf weitere Zelltypen, etwa bei der Wundheilung, übertragen lassen, meint Studienleiter Michael Sixt. Und er hofft sie auch medizinisch nutzen zu können: „Der Mechanismus könnte uns helfen zu verstehen, wie Krebszellen bei der Metastasenbildung von einem Körperteil in einen anderen wandern – und wie man sie davon abhalten könnte.“ (däu)



