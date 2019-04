Das Geheimnis der Unsterblichkeit

Wenn die Wissenschaft so schnell weiterforscht, erlebt die Jugend von heute noch die Unsterblichkeit – behaupten Thesen im Internet. „Aus evolutionsbiologischer Sicht behaupte ich, dass wir das nicht erleben werden“, sagt Bert Hobmayer, Leiter des Forschungsschwerpunkts „Molekulare Biowissenschaften“ an der Uni Innsbruck. „Unser Leben wird aber sehr verlängerbar: Uns wird ein gesünderes Altwerden möglich sein.“



Hobmayer untersucht unsterbliche Tiere: Süßwasserpolypen. Die kleinen Wesen der Gattung Hydra wachsen bevorzugt in reinen Gewässern. „Ein hoher Anteil ihrer Zellen sind Stammzellen“, sagt Hobmayer. Aus ihnen kann sich jede Art von Gewebe bilden: Nerven-, Nessel- und Muskelzellen. Wird ein Süßwasserpolyp verletzt, bildet sich der verlorene Körperteil vollständig nach. Sogar aus einem unbestimmten Haufen von 500 bis 1000 Zellen wächst in nur zwei Wochen ein vollständiger Polyp.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2019)