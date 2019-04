Bald keine Banane mehr?

Als die Posaune erklang / und Jehova verteilte die Welt / an die Coca-Cola Inc, die Anaconda / die Ford-Motors und andere Wesenheiten: / Die United Fruit Company reservierte sich das Gehaltvollste, / meines Kontinents Zentralküste, Amerikas lieblichen Gürtel.“ So begann Pablo Neruda im „Canto General“ seine Ode an bzw. seinen Fluch auf die Firma, die als Fratze des Kapitalismus schlechthin galt, weil sie seit 1899 mit tatkräftiger Unterstützung der US-Regierung bzw. des CIA Länder Mittelamerikas für den Anbau ihres zentralen Produkts in Bananenrepubliken verwandelte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2019)