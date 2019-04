Homo luzonensis: Schon wieder eine neue Menschenart

Ordnung: Primates. Unterordnung: Anthropoidea. Überfamilie: Hominoidea. Familie: Hominidae. Tribus: Hominini. Gattung: Homo. Art: Homo luzonensis. In strenger Nomenklatur präsentieren Anthropologen um Florent Detroit (Naturhistorisches Museum Paris) in Nature (10. 4.) das, was sie im Titel „eine neue Art von Homo“ nennen.



Sie stützen sich auf Knochen (Fuß, Finger, Oberschenkel) und Zähne, die auf Luzon, der größten Insel der Philippinen, gefunden wurden. Diese Überreste sollen von mindestens drei Individuen stammen, zwei davon wurden auf ein Alter von mindestens 50.000 respektive 67.000 Jahren datiert.

Damals lebten, so die derzeitige Lehrmeinung, einige Populationen (oder Arten?) der Gattung Homo auf Erden: Neandertaler in Europa, Denisova-Menschen in Sibirien, der zwergwüchsige Homo floresiensis auf der indonesischen Insel Flores. Homo sapiens sowieso, mehr oder weniger überall in der Alten Welt. In Ostasien womöglich auch noch der gute alte Homo erectus . . . Was bringt die Anthropologen dazu, die Funde auf Luzon einer bisher unbekannten Art zuzuordnen?

Die hinteren Backenzähne (Molaren), sagen sie, seien erstaunlich klein, ihre Form gleiche der bei Homo sapiens. Das Größenverhältnis von Prämolaren zu Molaren dagegen ähnle dem bei den urtümlichen Vormenschen der Gattung Paranthropus. Die Zehen und Finger erinnern wiederum an andere Vormenschen, Gattung Australopithecus; dass diese Knochen gekrümmt sind, soll dafür sprechen, dass Homo luzonensis gern geklettert ist.

Eine seltsame Mixtur aus archaischen und modernen Eigenschaften. Zeugen sie von einer teilweisen Rückentwicklung in der Abgeschiedenheit einer Insel? Oder muss man die Stammesgeschichte des Menschen umschreiben? Die singuläre Rolle des Homo erectus überdenken? Laut der Theorie „Out of Africa I“ sind Vertreter dieser Art vor zwei bis 1,5 Millionen Jahren aus Afrika aufgebrochen, während die anderen Arten von Frühmenschen (z. B. Homo habilis, aber auch Paranthropus) in der Urheimat blieben und früher oder später ausstarben. Im Gegensatz zu Homo sapiens, der sich in Afrika aus Homo erectus entwickelte – und vor circa 70.000 Jahren mit dem Unternehmen „Out of Africa II“ begann, also nach Asien aufbrach. Und nach Europa, wo er dem dort bereits lebenden Neandertaler (ebenfalls aus Homo erectus entstanden) begegnete und ihn allmählich verdrängte und/oder ausrottete.

Dieses Schema wackelt seit fast zehn Jahren. Aus DNA-Analysen weiß man heute, dass Neandertaler und Homo sapiens sich sehr wohl sexuell vermischt haben. Wenn man eine Art als Menge von Lebewesen definiert, die sich miteinander fortpflanzen können – und wie soll man sie sonst definieren? –, ist es also unlogisch, den Neandertaler weiter als eigene Art zu führen. Ähnliches gilt wohl für den Denisova-Menschen, bei dem die Genetiker übrigens schon damit liebäugeln, trotz der bescheidenen Fundlage verschiedene Linien zu unterscheiden . . .

Und nun kommt also mit dem Homo luzonensis ein früher Mensch ins Spiel, der teils archaischere Züge hat als der Homo erectus. Eine Interpretation drängt sich auf: dass er von anderen Arten von Vormenschen abstammt – etwa der Gattung Paranthropus oder Australopithecus –, die genauso früh wie der Homo erectus oder noch früher aus Afrika ausgewandert sind. Wie nahe er dem Homo sapiens wirklich steht, können nur DNA-Analysen klären, und da liegt bisher kein brauchbares Material vor.

„Eines kann man sicher sagen“, schreibt der kanadische Anthropologe Matthew Tocheri in Nature: „Unser Bild der Hominiden-Evolution in Asien im Pleistozän ist soeben unordentlicher, komplizierter und um einiges interessanter geworden.“ Gewiss, aber man darf sanft bezweifeln, ob es wirklich vernünftig ist, so schnell aus kargen Funden mit leicht ungewohnten Zügen eine neue Menschenart zu definieren.

ZUR ENTDECKUNGSGESCHICHTE Neandertaler. 1856 entdeckten Steinbrucharbeiter im Neandertal (bei Düsseldorf) Knochenstücke, die schon im selben Jahr von Anatomen als Reste urtümlicher Menschen gedeutet wurden. Bis heute kamen an die 400 Funde in ganz Europa dazu.



Denisova-Mensch. 2010 wurde erstmals ein in der Denisova-Höhle (im südlichen Sibirien) gefundener Fingerknochen beschrieben. Zähne kamen dazu, aber die Höhle blieb der einzige Fundort.



Homo floresiensis. 2003 auf der indonesischen Insel Flores entdeckt, 2004 auf ein Alter von 18.000 Jahren datiert und schon als eigene Art beschrieben. 2016 auf ein Alter von über 60.000 Jahren umdatiert. Oft auch als „Hobbit“ bezeichnet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2019)