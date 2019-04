Big Data für „Beowulf“ – und gegen Putins Trolle

Günther Anders philosophierte über Technik und Medien, aber er ging zu Fuß und schrieb mit der Schreibmaschine. Um die neuesten Dinge zu verstehen, müsse man mit den ältesten Mitteln arbeiten, war seine Devise. Aber wie versteht man die ältesten Dinge? Indem man mit den neuesten Mitteln arbeitet, zeigen nun eindrucksvoll zwei Forscher aus Harvard (in Nature Human Behaviour, 8. 4.). Der Mathematiker Madison Krieger und der Anglist Leonard Neidorf haben den Computer in die Schlacht geschickt, bewaffnet mit statistischen Methoden, um eine jahrhundertealte Streitfrage zu klären: Wie viele Autoren haben an „Beowulf“ mitgeschrieben?



Ähnlich wie hierzulande das Nibelungenlied kennt im angelsächsischen Raum jedes Schulkind das Stabreim-Epos vom Helden, der als junger Recke in Dänemark ein Monster samt Mutter tötet und als alter König von Südschweden einen Drachen bezwingt. Aber kein Mensch kann sagen, wann es geschrieben wurde (um 600 rum oder doch ein halbes Jahrtausend später?). Und erst recht ist unklar, ob es das Meisterwerk eines frühen Dichterfürsten ist oder ob fleißige Schreiber es aus verschiedenen Quellen zusammengestückelt haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2019)