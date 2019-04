Hirne toter Schweine außerhalb ihrer Körper wiederbelebt

Ein unheimlicher Durchbruch in der Wissenschaft: Vor einem Jahr gelang es erstmals, tote Hirne zum Teil wiederzubeleben. Nun liegt die Studie dazu vor (Nature, 17. 4.). Der Neurowissenschaftler Nenad Sestan und sein Team von der Universität Yale entnahmen die Gehirne von 32 Schweinen am Schlachthof und stellten vier Stunden nach deren Tod für ein sechsstündiges Experiment im Labor einige Zellfunktionen wieder her – vor allem die Aktivitäten der Synapsen.

Das hatte man bisher für nicht möglich gehalten. Die Neuronen von Säugetieren haben nämlich enormen Energiebedarf. Sie sterben sehr schnell ab, wenn die Blutzufuhr unterbrochen ist und sie nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden. Das von Sestan entwickelte System ahmt die Durchblutung nach. Es hält auch die sogenannte Mikrozirkulation des Nervengewebes aufrecht, in einem feinen Geflecht von winzigen Kapillaren.

Allerdings: Eine volle elektrische Aktivität im gesamten neuronalen Netzwerk ließ sich damit nicht wiederherstellen. Nur sie wird mit höheren Hirnfunktionen wie Bewusstsein und Wahrnehmung verbunden. Die Autoren schließen aber nicht aus, dass sich bei einer längeren Durchblutungszeit auch die normale Hirnaktivität wieder einstellen könnte – und das sogar bei Menschen. Damit ist das lebendige „Hirn im Glas“ nicht mehr eine weltferne Fantasie von Science-Fiction-Autoren. Konkrete Anwendungsfälle sind der Test von Krebs- oder Alzheimertherapien an „nackten“ Hirnen, oder auch ein Ersatz für Transplantationen. Freilich sind hierbei nicht nur viele medizinische Fragen noch völlig offen, sondern auch ethische. (gau)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2019)