Warum wir nicht mehr wie Affen aussehen

Das Wort kennen wenige: Überaugenwulst. Aber wenn wir Schimpansen oder Gorillas ins Gesicht schauen, ist klar, was gemeint ist: die wuchtige Verdickung des Stirnbeins quer über Augen und Nasenwurzel. Unsere frühen Vorfahren, deren Schädel wir im Museum sehen, hatten diese Extraportion Knochen auch. Aber wofür? Die lange gängigste Erklärung: Sie mussten an ihren Nüssen, Wurzeln und rohen Fleischfetzen viel mehr kauen als der heutige Großstadtmensch an seiner Lasagne. Trotz des massiven Kiefers war die mechanische Belastung am Schädel groß. Der Wulst stabilisierte und beugte Brüchen vor. Aber vor einem Jahr zeigte eine Computersimulation an der Uni York: Den vermuteten statischen Vorteil gibt es nicht.

Der Anthropologe Paul O'Higgins war verwirrt. Da erinnerte er sich an das Experiment eines Kollegen. Dieser hatte sich eine Wulst-Attrappe umgeschnallt, um zu testen, ob sie die Augen vor Schweiß und nassen Haaren schützt. Fehlanzeige. Aber etwas anderes fiel ihm auf: Passanten machten abends einen Bogen um ihn. Der wuchtige Wulst wirkte aggressiv, schüchterte ein – und vielleicht war das einst genau sein Zweck.

Sie runzeln die Stirn, heben die Augenbrauen? Eben dazu waren unsere Ahnen nicht fähig. Erst der Homo sapiens mit seiner flachen Stirn kann auf diese Weise seine Skepsis äußern. Und noch viel mehr: Indem der moderne Mensch seine nun vielen Gesichtsmuskeln kontrahiert und entspannt, drückt er über 20 Kategorien von Emotionen aus. In der Vorzeit genügte das Signal der Dominanz, um sein Revier zu verteidigen. Heute setzen soziale Wesen viel nonverbale Kommunikation ein, damit sie in großer Zahl auf engem Raum friedlich kooperieren können – und damit als Spezies besser überleben. Diesen nicht unbekannten, aber bisher vernachlässigten Faktor für die Evolution unserer Gesichtsform macht O'Higgins nun in einer Überblicksstudie stark (in Nature Ecology and Evolution, 15.4.).

Nicht nur Klima und Ernährung

Bisher war die Forschung zwei anderen Fährten gefolgt. Dem Klima: Wenn es draußen kälter wird, muss etwa die Nase ihre Form ändern, damit sie die Luft beim Einatmen wärmen und befeuchten kann. Und der Ernährung: Wer Fleisch mit Steinwerkzeugen weich klopft und zerschneidet, später dann auch über dem Feuer brät, am Ende gar Getreide anbaut und weiches Brot bäckt, muss weniger lang kauen (Schimpansen mampfen heute noch fünf Stunden am Tag).

Damit bleibt mehr Zeit für schlauere Beschäftigungen. Während das Hirn immer weiter wuchs, bildeten sich die Kiefer zurück. Das Gesicht wurde kleiner und schmäler, duckte sich fast unter dem gewaltigen Hirnschädel. Aber auch die Züge entwickelten sich, wurden graziler, sanfter, sogar beim Mann. Das liegt daran, dass die Menschen vor 70.000 Jahren ihre Produktion von Testosteron deutlich drosselten. Sie wurden weniger gewalttätig, duldsamer, begannen mehr zu kommunizieren, auch durch Mimik. Eine Errungenschaft, die nun nicht wenige von ihnen (vor allem Frauen) der Schönheit opfern: Wer sich Botox spritzt, lässt sein Gesicht erstarren – und büßt damit, wie eine andere Studie zeigte, auch das Mitgefühl seiner Mitmenschen ein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2019)