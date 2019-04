Der Kampf gegen das Insektensterben

Der dramatische Rückgang der Artenvielfalt bei Insekten ist inzwischen gut belegt und lässt sich auch im Alltag leicht feststellen – wie oft muss man heutzutage schon die Windschutzscheibe von den Überresten der Sechsbeiner befreien, selbst nach langer Autobahnfahrt? Viele mögen froh sein um die Dezimierung der lästigen Flug- und Krabbeltiere, dabei sind sie von unschätzbarem Wert für die natürlichen Ökosysteme, aber auch für die Landwirtschaft.

Der Österreichische Naturschutzbund hat daher eine Liste mit sechs Forderungen für umfassende Maßnahmen erarbeitet, um das Verschwinden der Insekten zu stoppen: Artenreiche Lebensräume sollen erhalten bzw. geschaffen und die Strukturvielfalt in der Landschaft erhöht,Pestizide und Düngemittel dagegen auf ein Minimum reduziert werden; Siedlungsräume sollen mehr Naturflächen bekommen, und eine generelle Forschungs- und Bildungsoffensive soll gestartet werden.

Enge Zusammenarbeit

Mit ihrem Appell richtet sich die Organisation an die Bundes- und Landesregierungen sowie an die Gemeinden, fordert aber auch eine enge Zusammenarbeit der Industrie und Landwirtschaft. Und sie nimmt die Bevölkerung in die Pflicht: „Vom Konsumenten über den Kleingartenbesitzer bis zu den großen Landnutzern sind alle gefordert. Aber vor allem die Politik muss die notwendigen Vorgaben und Anreize für eine insektenfreundliche Landbewirtschaftung schaffen“, so Naturschutzbund-Geschäftsführerin Birgit Mair-Markart.

87 der 109 weltweit wichtigsten Kulturpflanzen hängen von der Bestäubung durch Insekten ab. Allein in Österreich wird ihre Leistung auf jährlich 300 bis 650 Millionen Euro geschätzt. (däu)



[PDJBY]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2019)