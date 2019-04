Spieglein, Spieglein im Gehirn

Der Film ist aus – Happy End. Erst jetzt merken wir, dass wir vor Rührung eine Träne verdrückt haben. Als hätten wir die Szenerie selbst erlebt, haben sich die Gefühle der Darsteller auf uns übertragen. Psychologen bezeichnen dieses Phänomen als „emotionale Ansteckung“. Anders als der Name vermuten lässt, macht uns dieser Prozess aber nicht krank. Sind Menschen jedoch besonders empfindlich für die Emotionen anderer, kann das automatische Mitfühlen zur Tortur werden. Roberto Viviani, Psychiater an der Universität Innsbruck, zeigte nun in einer Forschungsarbeit, wie das bei Menschen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung (kurz BPS) funktioniert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2019)