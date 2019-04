Des Erzbischofs Bier schmeckte nicht

Wählerisch durfte der Gast im Wirtshaus der frühen Neuzeit nicht sein. Speisekarten gab es keine, die Wirte servierten das, was sie gerade gekocht hatten. Das war meist ein Eintopf oder eine Suppe. Viel mehr gab es nicht. Besteck wurde nicht bereitgestellt, die Gäste hatten den eigenen Löffel und ein Messer selbst dabei. Mangel an Gaststätten herrschte in Salzburg früher jedenfalls nicht. „Im Jahr 1764 kam auf 213 Einwohner ein Wirtshaus“, berichtet Jutta Baumgartner.

