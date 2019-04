Rettungsring für radikalisierte Jugendliche

Aus Neugier habe sie eines Tages „Ehe im Islam“ in die YouTube-Suche eingegeben, erzählt die junge, vollverschleierte Frau. Schnell landete sie bei Videos von salafistischen, also ultrakonservativen islamischen Predigern – der Grundstein für ihre spätere Radikalisierung. Auch der 2018 wegen versuchter Anstiftung zum terroristisch motivierten Mord verurteilte Wiener Lorenz K. hat vor Gericht erklärt, erstmals im Internet auf radikale Islamisten gestoßen zu sein, von denen er sich in seinem Hass auf den Staat verstanden gefühlt habe. Heute beschäftigt sich die Soziologin Veronika Hofinger vom Wiener Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie (Irks) mit diesen Fällen. Sie forscht zu Radikalisierungsprozessen von Jugendlichen.

