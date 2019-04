Im Untergrund

William ,Mole Man‘ Lyttle. Burrower. Lived and dugged here.“ Das steht auf einer Gedenktafel, die die Gemeinde Hackney im Norden Londons anno 2006 an einem arg zerfallenen Haus anbringen ließ. In dem hatte William Lyttle, ein Bauingenieur, in den 1960er-Jahren eine Schaufel zur Hand genommen, um einen Weinkeller auszuheben. Er grub und grub, 40 Jahre lang, irgendwann sah die Erde unter seinem Grundstück nach Augenzeugenberichten aus „wie ein Ameisennest“. Irgendwann sackte die Erde in sich zusammen, es wurde gefährlich, für die Anrainer und für Lyttle, man quartierte ihn aus und verfrachtete ihn für den Rest seines Lebens in ein hochgelegenes Stockwerk eines anderen Hauses.

