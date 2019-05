Skizze entdeckt: So sah da Vinci mit 65 Jahren aus

Zum 500. Todestag hat die Royal Collection in London ein bisher unbekanntes Porträt von Leonardo da Vinci enthüllt. Die Skizze wurde vermutlich von einem Gehilfen gezeichnet und auf einem Blatt gefunden, das außerdem mehrere Studien eines Pferdebeins von der Hand da Vincis zeigt. Man sieht den Renaissancekünstler mit gepflegtem Vollbart. „In der Zeichnung ist er 65 Jahre alt und wirkt etwas melancholisch und ermattet“, so Martin Clayton von der Abteilung für Drucke und Zeichnungen der königlichen Kunstsammlung. In mehreren Punkten ähnle die neue Skizze dem bisher einzigen bekannten Da-Vinci-Porträt von Francesco Melzi. Beide Porträts entstanden kurz vor dem Tod des Künstlers und werden ab 24. Mai in der Ausstellung „Leonardo da Vinci: A Life in Drawing“ im Buckingham Palace zu sehen sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2019)