Soziologin: „Alle Kinder sind von Scheidung betroffen“

Als Ulrike Zartler in der Straßenbahn zuhörte, wie sich Volksschülerinnen über das Thema Scheidung unterhielten, wurde die Soziologin hellhörig. Ein Mädchen meinte: „Scheidung ist im Gesetz verboten, wenn die Kinder jünger als acht Jahre alt sind.“ Zartler, die an der Uni Wien zu dem Thema habilitiert hat, bemerkte, wie wenig die Wissenschaft darüber weiß, was Kinder sich unter „Scheidung“ oder „Trennung“ vorstellen.



Gemeinsam mit dem Team um Raphaela Kogler und Marlies Zuccato-Doutlik am Institut für Soziologie der Uni Wien entwarf Zartler das Sparkling-Science-Projekt „SMiLE“, gefördert vom Wissenschaftsministerium. „Wir haben eine Vielfalt von spielerischen Methoden eingesetzt, um die Sichtweise der Acht- bis Zehnjährigen zu erfahren. Die Kinder konnten entweder untereinander über Scheidung reden oder in einem geschützten Umfeld uns Forscherinnen erzählen, was sie nicht vor der Klasse aussprechen wollten“, beschreibt Zartler.

