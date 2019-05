Das passende genetische Outfit für Zellen

Wunden bei Mensch und Tier heilen, weil verschiedene Typen von weißen Blutkörperchen mit Hilfe des Bluts zur verletzten Stelle gebracht werden. Pflanzen haben keine solchen mobilen Zellen, obwohl sie von der Wurzel bis zum Blatt regelmäßig Verletzungen erleiden, sei es durch mechanische Kräfte oder Fressfeinde. Ihre Wundheilung ist auf die Zellen angewiesen, die direkt an den Schaden angrenzen. Dieses Wissen existiert seit einigen Jahrzehnten, doch Forscher des Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg fanden nun Überraschendes.

Wie das Team um Petra Marhava und Jiří Friml im Journal Cell veröffentlicht hat, übernehmen die Zellen rund um eine Wunde die Funktion von Stammzellen. Normale ausdifferenzierte Zellen teilen sich in Tochterzellen derselben Gewebeart, also Epidermiszellen werden zu Epidermiszellen und Rindenzellen zu Rindenzellen. Bei der Wundheilung kann aber aus einer Epidermis- eine Cortexzelle (Rinde) entstehen: Die Nachbarzelle erkennt auf noch ungeklärte Weise, welcher Zelltyp neben ihr verletzt wurde, und gibt ihrer Tochterzelle das passende genetische Outfit mit.

Verletzung per Laserstrahl

Da dies sonst nur bei Stammzellen bekannt ist, haben die Forscher einen Namen für die ungewöhnliche Differenzierung gesucht und nennen die Wiederherstellung restorative Zellteilung. Als Versuchspflanze hielt wie so oft die Ackerschmalwand Arabidopsis thaliana her, die im Wurzelbereich durch Laserstrahlen verletzt wurde. Die Reaktion der Pflanzenzellen beobachteten die Forscher in einem speziell in Klosterneuburg entwickelten Mikroskop, in dem die Pflanze vertikal statt horizontal eingespannt ist, was der natürlichen Wuchsrichtung entspricht.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.05.2019)