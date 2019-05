Was uns der Flug der Vögel wirklich verrät

„Folg ich der Vögel wundervollen Flügen / die lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen. . .“: Nicht nur Dichter wie Trakl haben die Formationen am Himmel fasziniert. Römische Auguren deuteten aus ihnen die Zukunft. Frühe Zoologen erklärten das Zusammenspiel in der Schar durch Telepathie. Aber ach, Physik und Mathematik haben auch dieses Wunder der Natur entzaubert: Für das Schwarmverhalten von Vögeln oder Fischen genügen drei simple Algorithmen, an die sich jeder hält; für die V-Formen und Ketten der Zugvögel sogar nur zwei.

Freilich: Alle diese Modelle gehen von uniformen Akteuren aus. Dass eine gleichgeschaltete Masse – etwa auch beim Menschen? – zum besten Ergebnis für die Gesamtheit führen soll, fasziniert Militärs und verstört die Freunde der Freiheit. Aber empirisch hinterfragt wurde die Annahme nie. Nun zeigt sich (in Nature Ecology and Evolution, 6.5.): Sie ist schlichtweg falsch – was unser Verständnis von kollektivem Verhalten im Tierreich über den Haufen wirft.

Biologen der Uni Exeter, Physiker von Stanford und kanadische Computerwissenschaftler haben dazu das Flugverhalten von Dohlen in Cornwall mit Kameras verfolgt. Diese kleinen Brüder der Raben und Krähen sind sehr sozial, lautstark und monogam. Nach ein paar Probemonaten, in denen sie zuweilen noch den Partner wechseln, bleiben sie dem Erwählten treu bis ans Lebensende, bauen gemeinsam ihr Nest und kümmern sich halbe-halbe um den Nachwuchs.

Partnerschaft spart Energie

Was man aber bisher nicht vermutet hat: Auch wenn die Population abends von ihren Futterplätzen als Schwarm in die Lüfte steigt, um ihr Nachtquartier zu beziehen, bleiben die Paare unter sich. Erkannt haben das die Forscher an deren abweichendem Flugverhalten (der Paar-Anteil schwankt je nach Schar stark, zwischen fünf und 80 Prozent). Die „Verpartnerten“ bleiben eng beisammen, sind aufeinander fixiert und nehmen vergleichsweise wenig rundum wahr. Das spart Energie, wie man an ihrem entspannteren Flügelschlag ersehen kann – ein Überlebensvorteil. Die „Singles“ hingegen flattern hektisch, halten mehr Abstand und tauschen zuweilen ihre Flugbegleiter aus.

Für das Kollektiv aber bieten sie klare Vorteile. Denn sie beobachten doppelt so viele Nachbarn wie die Paare (sieben bis acht – die höchste Zahl an Artgenossen, die Vögel überhaupt unterscheiden können), und sie reagieren viel aufmerksamer auf Bewegungsänderungen ihrer Nächsten. Genau darum geht es beim Schwarm, der die Gruppe schützen soll: Je mehr Augen beisammen sind, desto schneller sehen sie einen Feind.

Sobald eine Dohle fluchtartig die Richtung ändert, sollte sich die Information möglichst rasch ausbreiten und die ganze Gruppe ihren Kurs korrigieren. Die Paare sind dabei Schwachpunkte im Kollektiv. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, im kakofonischen Krächzen die Stimme des Partners herauszuhören – es wäre ja auch ziemlich fatal, wenn sie ihn verlieren. Wie aber konnten die Forscher diesen Effekt messen?

Generell gilt: Je weiter entfernt Vögel voneinander fliegen, desto schwächer reagieren sie auf eine Geschwindigkeitsänderung ihrer Nachbarn; bei einer bestimmten Distanz gar nicht mehr. Diese Distanz ist eine Maßzahl dafür, wie gut ein Schwarm funktioniert. Und es zeigte sich: Umso schlechter, je mehr Paare an Bord sind. Was wir, trotz aller gebotenen Vorsicht bei Analogien zwischen den Spezies, als eine Art Ehrenrettung der Singles ansehen wollen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2019)