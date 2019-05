Wieso Schönbergs Moses-Oper eine Tragödie bleiben musste

„Beide waren Gründerväter und Gesetzgeber ihrer Bewegungen“: Jan Assmann, ausgezeichneter Ägyptologe, Religions- und Kulturwissenschaftler, sprach bei der 46. Freud-Vorlesung in Wien über den Vater der Psychoanalyse und Arnold Schönberg, den Gesetzgeber der Zwölftonmusik. Und über einen dritten – wohl den größten – Gründervater und Gesetzgeber, dem sich beide gewidmet haben: Freud in seiner letzten Schrift, „Der Mann Moses und die monotheistische Religion“ (1939), Schönberg in seiner Oper „Moses und Aron“.

Die Oper blieb unvollendet. Im dritten Akt wollte Schönberg die „Tragödie des Monotheismus als im Leben nicht verwirklichbarer Utopie“, wie es Assmann nennt, einer Lösung zuführen: Aron, der den reinen, abstrakten Gott durch Bilder und Wunder verfälschen wollte, stirbt; Moses fordert das Volk Israel auf, für immer in der Wüste zu bleiben. Doch Schönberg schaffte es nicht, den Akt zu komponieren. So sei seine Oper „gegen den Willen ihres Schöpfers eine wirkliche Tragödie geblieben“, meint Assmann, und Moses ein „Moses tragicus“, auf den letztlich zutreffe, was das Johannesevangelium so formuliert: „Das Licht scheint in die Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen.“

Für Freud war Moses ein Ägypter – Moses ist ja ein ägyptischer Name – und Gefolgsmann des ersten Monotheisten, des Pharaos Echnaton: Nach dessen Scheitern wollte er die Lehre auf das israelitische Volk übertragen. Dieses aber habe sich gegen diesen strengen Glauben aufgelehnt – und Moses schließlich ermordet. Es habe lieber die schlichtere, bildhaftere Religion eines Midianiters angenommen, der im historischen Gedächtnis mit dem ägyptischen Moses verschmolzen sei. Doch – wie beim archaischen Mord am Urvater, den Freud in „Totem und Tabu“ postuliert hatte – über die Jahrhunderte habe sich das verdrängte Schuldgefühl wieder an die Oberfläche gekämpft; und mit ihm die alte, reine Lehre.

Nein, Assmann ist weit davon entfernt, dieser großartigen Konstruktion historische Wahrheit zuzusprechen; er erweitert sie lieber: Der deutsche Theologe Ernst Sellin, auf den sich Freud stützte, sah in der (später mit Jesus verknüpften) prophetischen Figur des „Gottesknechts“ eine verborgene Erinnerung an die Ermordung Moses.

Aber wäre diese Untat wirklich verdrängt worden? Das passe so gar nicht zur jüdischen Tradition der Sündenbekenntnisse, schrieb der israelische Kulturhistoriker Yosef Hayim Yerushalmi: „Wenn Moses tatsächlich von unseren Vorfahren getötet worden wäre, so wäre der Mord nicht nur nicht verdrängt, sondern im Gegenteil erinnert und festgehalten worden, eifrig, unversöhnlich und in allen Einzelheiten.“ (tk)

