Die meisten Flüsse sind reguliert

Weltweit sind drei Viertel aller Flüsse in ihrem natürlichem Lauf vom Menschen beeinträchtigt, von den 246 Flüssen der Welt, die länger als 1000 Kilometer sind, fließt nur noch ein Drittel ungestört auf der gesamten Länge. Der Mensch bedroht damit die artenreichsten Ökosysteme der Erde massiv, berichtet ein internationales Forscherteam, zu dem auch der österreichische Gewässerökologe und FWF-Präsident Klement Tockner gehört, im Fachmagazin Nature (8. 5.).

Die Wissenschaftler haben für ihre Studie insgesamt zwölf Millionen Flusskilometer untersucht und dabei auch Überschwemmungsgebiete, Grundwasser und den Stoffaustausch mit den verbundenen Biotopen miteinbezogen. Das Ergebnis ist alarmierend: Der Rückgang der biologischen Vielfalt in Binnengewässern ist um das Drei- bis Sechsfache stärker als in marinen und terrestrischen Systemen, so Tockner.

Wasserkraft ist mitschuldig

Gleichzeitig seien wichtige Lebensgrundlagen für viele Millionen Menschen bedroht – als Beispiele nennen die Wissenschaftler die Trinkwasserversorgung, die Bewässerung in der Landwirtschaft oder den Fischfang. Besonders der Dammbau führe zu einer Fragmentierung des Flusslaufs, was teilweise schwerwiegende Auswirkungen auf das ganze Flusssystem hat, so Christiane Zarfl (Universität Tübingen), ebenfalls Koautorin der Studie.

Tockner sieht daher die Flüsseunter den „größten Verlierern des Paris-Abkommens“, denn Wasserkraft sei zwar „eine erneuerbare, aber keine klima- und umweltneutrale Energiequelle“. Das gelte auch für denmassiven Ausbau von Kleinkraftwerken in Österreich, die „in Summe massive ökologische Auswirkungen auf die letzten Flussoberläufe im Alpenbereich haben“. (APA/däu)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.05.2019)