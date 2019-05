Samothraki - ein Idyll kurz vor dem hausgemachten Kollaps

Bis 1960 gab es auf Samothraki, das seit etwa 6000 v. Chr. besiedelt ist, keine Elektrizität. Noch in den 1970er-Jahren waren 60 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt. Im Vergleich zum Festland lebten die Inselbewohner rückständig. Der Vorteil: Agrarische Gemeinschaften erzeugen keinen Müll. Nahrungsreste werden an Tiere verfüttert, Papierabfälle verheizt und Schlachtungsabfälle vergraben. Mit der verzögerten Ankunft der Moderne, mit Supermärkten und Plastikverpackungen, aber auch mit dem aufblühenden Tourismus brach ein fatales Müllproblem über Samothraki herein. Die Abgeschiedenheit der 180 Quadratkilometer großen Insel, sie liegt etwa drei Stunden Bootsfahrt vom Festland entfernt, ist mit ein Grund für die Sensibilität des dortigen Ökosystems. In der jüngeren Geschichte droht dieses zunehmend zu kippen.

