Entzündungsmoleküle, die medizinische Wunderwaffe

Die Presse: Sie forschen an Substanzen, die Entzündungen entgegenwirken, ihren jüngsten Vortrag am Cemm (siehe unten) betitelten Sie gar mit der Frage, ob wir alle Krankheiten heilen können, indem wir Entzündungen ins Visier nehmen. Aber sind die dabei ablaufenden Prozesse nicht gerade für die Heilung entscheidend?



Luke O'Neill: Das stimmt natürlich, Entzündungen sind an sich eine gute Sache. Wenn man sich den Knöchel verstaucht oder eine offene Wunde hat, dann lassen Entzündungsprozesse das Gewebe dort rot werden, anschwellen und Immunzellen einströmen, um Krankheitserreger und kaputte Zellen zu beseitigen. Doch manchmal laufen sie aus dem Ruder und werden aktiv, obwohl es dafür gar keinen Grund gibt, oder sie schießen weit über das Ziel hinaus. In diesen Fällen muss man die Prozesse wieder unter Kontrolle bringen, und genau damit beschäftige ich mich in meiner Forschung seit 35 Jahren. Denn bei fast jeder Krankheit spielen Entzündungen eine Rolle.



„Bei fast jeder“ scheint etwas übertrieben, wenn man bedenkt, wie viele unterschiedliche Krankheiten es gibt . . .

