Tomate soll wieder nach Tomate schmecken

Die Älteren wissen es noch: Früher schmeckten Paradeiser richtig gut und intensiv. Aber die Züchter haben das beliebte Gemüse (das streng botanisch betrachtet eine Beerenfrucht ist) so lang auf Größe, Menge und Haltbarkeit getrimmt, bis der Geschmack verloren gegangen ist – und auch die Information, woher im Erbgut er stammte. Zwar haben sich zu den Wasserbomben im Regal die kleineren Rispen- und Cherrytomaten gesellt, aber ihr höherer Zuckergehalt kann das wahre Aroma nicht ersetzen. Wer einmal in eine der nur ribiselgroßen Wildtomaten gebissen hat, weiß, was verloren gegangen ist. Um der gustatorischen Tristesse ein Ende zu bereiten, haben zwei US-Forscher nun ein „Pan-Genom“ als breitest mögliche Datenbasis erstellt – und sind auf der Suche nach dem verlorenen Geschmack bereits selbst fündig geworden (Nature Genetics, 13. 5.).

Angefangen hat alles 2012, mit dem „Referenzgenom“. Dabei erstellen Wissenschaftler (so wie beim menschlichen Genomprojekt) einen repräsentativen Satz von Genen für eine Spezies. Hier musste die Heinz-Tomate herhalten, die der bekannte Ketchuperzeuger verwendet. Sie hat die heute typische, stark verengte Genbasis. Seitdem wurden Hunderte andere Varianten sequenziert und das Ergebnis mit Heinz verglichen. Damit weiß man nun zwar, in welchem DNA-Abschnitt das Aroma verloren gegangen ist, aber nicht, wie es zustande gekommen war.

Übliche Zuchtmethoden zu langsam

Den Durchbruch soll nun das Pan-Genom bringen: Es enthält alle genetischen Elemente, die es in 725 Kultur- und wilden Sorten gibt, und damit um fast 5000 Gene mehr als das Referenzgenom. Durch Analysen dieses kollektiven Genpools lassen sich auch bisher unbekannte Allele identifizieren – individuelle Varianten eines Gens an einer bestimmten Stelle eines Chromosoms, die über sicht- und schmeckbare Merkmale entscheiden. Einen heißen Kandidaten für den Geschmacksverstärker haben der Molekularbiologe James Giovannoni und der Bioinformatiker Zhangjun Fei selbst entdeckt: eine seltene Ausprägung eines Gens, von dem man weiß, dass es zum Aroma beiträgt.

Sie fand sich bei 91 Prozent der Wildtomaten, aber nur bei zwei Prozent der Kultursorten. Genauer: bei den etwas älteren, denn in den vergangenen Jahren ist sie mit sieben Prozent wieder etwas präsenter. Offenbar kommen die Züchter, mehr oder weniger zufällig, von selbst wieder auf den richtigen Geschmack. Aber der immer noch niedrige Anteil zeigt: Mit herkömmlichen Zuchtmethoden braucht es lang. Einige Jahre schneller geht es durch Präzisionszucht. Dabei verlässt man sich bei der Auswahl für Kreuzungen nicht auf äußere Merkmale der ausgewachsenen Pflanze, sondern analysiert das Erbgut der Keimlinge. Die gewünschten Gene müssen in ihnen freilich schon existieren. Damit wir die Renaissance alle noch erleben, müsste man zur „Genschere“ greifen.

Mit diesem Mechanismus, den es auch in der Natur gibt, werden Gene eingefügt, entfernt oder ausgeschaltet – ohne, wie bei der klassischen Gentechnik, das Erbgut von fremden Pflanzen oder Tieren einzuschleusen. Dennoch hat ihn der EuGH 2018 als gentechnische Veränderung eingestuft und damit seinen breiten Einsatz in Europa unmöglich gemacht. Dagegen haben die 28 Akademien der Wissenschaften protestiert. Sie sehen in dem Urteil einen Kniefall vor populären, aber wissenschaftlich nicht begründeten Ängsten und Vorurteilen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.05.2019)