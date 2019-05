Tiere in Städten haben es eilig

Einst ließen Krähen ihre geliebten Walnüsse von hoch oben fallen, in der Hoffnung, sie damit zu knacken. Bis sie in den 80er-Jahren in Großstädten entdeckten: Es geht viel leichter, wenn sie die Nüsse vor Vehikel legen, mit denen Menschen fahren. Dazu mussten sie erst Gene für neue Verhaltensmerkmale kultivieren, wie Flexibilität, Neugier und Toleranz gegenüber Artfremden. Auch Amseln waren einst scheue, misstrauische Waldvögel, ihr zarter Gesang schwer zu erlauschen. Seit zwei Jahrhunderten aber ziehen viele in die Städte – und wandeln sich massiv: Ihr Gesang ist schrill, ihr Schnabel kürzer, sie sind keine Zugvögel mehr und brüten früher im Jahr. So fremd sind sich Stadt- und Landamsel geworden, dass sie sich nicht mehr paaren. Analogien zur eigenen Spezies bleiben den Lesern überlassen.

Freilich gibt es viele Tierarten, die sich nicht so leicht an urbanes Umfeld anpassen. Für sie bleibt die typische Stadtlandschaft mit Beton, Asphalt, Lärm, Autos und künstlichem Licht ein Habitat von schlechter Qualität. Zwar können sie dort vorübergehend überleben, aber nicht ihr ganzes Leben verbringen und sich fortpflanzen. Dennoch haben auch sie eine Eigenschaft entwickelt, die typisch für Stadtbewohner ist: Sie bewegen sich schneller fort. Das haben Biologen der Tufts University in Boston herausgefunden (in Ecology, 14.5.). Die Forscher werteten 70 Studien über 78 Arten aus; in drei Viertel der Fälle hatten die Tiere in einer „low quality“-Umgebung ein höheres Tempo drauf.

Das müssen sie auch, um rechtzeitig zu dauerhaften Futter- und Brutplätzen zu gelangen. Eine bestimmte US-Schmetterlingsart, hat das Team errechnet, breitet sich am schnellsten aus, wenn ihre Umgebung zu 85 Prozent schlechte und zu 15 Prozent sehr gute Bedingungen bietet. Dann sind die Tiere stark gefordert, können aber noch überleben. Die Botschaft für Stadtplaner: Es ist möglich, Arten auch in einer immer stärker verbauten Umgebung zu retten. Es braucht dazu aber die „15 Prozent“ – Verbindungswege und „Trittsteine“, wie bei einer Furt über den Fluss: naturhafte Grünflächen (also Blumenwiesen statt Rasen) in Parks, im Brachland und an Böschungen der S-Bahn oder von Flüssen. Solche Oasen in ökologischer Ödnis sollten nicht nur Futter bieten, sondern auch zur Brutstätte taugen. (gau)

