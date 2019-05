Die E-Autos werden übel tönen

Es werde still! Die Straßen der Stadt als Oasen des Friedens in unserer reizüberfluteten Welt: Das war eine der Verheißungen der Elektromobilität. Seit 150 Jahren raubt uns die penetrante Geräuschkulisse des Verbrennungsmotors den Schlaf. Aber mit den lautlos rollenden, weil mit Strom betriebenen Vehikeln könnte endlich Ruhe einkehren. Doch halt: Was man nicht hört, ist ein Sicherheitsrisiko, vor allem für Blinde und Kinder. Und weil Sicherheit ihr Lieblingsthema ist, stand für Politiker rasch fest: Das natürliche Geräusch muss durch ein künstliches ersetzt werden. Die Designer der Autobauer rieben sich die Hände und machten sich auf die Suche nach dem unverwechselbaren Sound für ihre Marke.

