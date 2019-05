Ist Tabak so klug wie wir?

Bäume, so scheint es seit Neuestem, kommunizieren und geraten in Angst, wenn die Kettensäge naht.“ Das imaginierte John Updike in aller Freiheit des Dichters. Aber die Vorstellung dass Pflanzen nicht nur leben, sondern so leben wie wir, hat längst auch in die Wissenschaft Einzug gehalten, als Erster verfiel der darauf, der das Experimentieren mit Pflanzen systematisierte, Charles Darwin: Ihm fiel etwa auf, dass Pflanzen irgendwo unten wachsen, wenn sie irgendwo oben ins Licht geraten, er setzte das dazu erforderliche Informationsnetz „dem Gehirn eines der niederen Tiere“ gleich.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2019)

Meistgekauft