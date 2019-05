Der Mann, der den Quarks ihren Namen gab: Nobelpreisträger Gell-Mann ist tot

„Three Quarks for Muster Mark.“ Diesen Satz habe er „bei einem meiner gelegentlichen Streifzüge durch ,Finnegans Wake‘ von James Joyce“ gefunden, schrieb Murray Gell-Mann in seiner Autobiografie „Das Quark und der Jaguar“, und wer ihn kannte, nahm ihm das ab: Dieser US-amerikanische Physiker war eine wandelnde Widerlegung des verbreiteten Fehlurteils, dass Naturwissenschaftler sich nicht für Literatur interessieren. Er las und zitierte nicht nur Joyce, sondern auch, nur zum Beispiel, Jonathan Swift, H. G. Wells und Bücher über Buddhismus.

„Achtfacher Pfad“ der Physik

Aus einem solchen nahm er 1961 den Begriff „achtfacher Pfad“ (zur Weisheit) für ein Schema, den Zoo der vielen seltsamen Teilchen (auch die Definition der „Strangeness“ als Quantenzahl ist von Murray Gell-Mann!) zu ordnen, vor dem die Physiker in den Sechzigerjahren standen. Dass er damit Autoren wie Fritjof Capra („Das Tao der Physik“) zu esoterischen Spinnereien inspirierte, war ihm nicht so recht. Das Schema ist längst ausrangiert, Gell-Mann selbst ersetzte es schon 1964 durch eine radikalere Idee: Ein Großteil der scheinbaren Elementarteilchen (darunter Protonen und Neutronen, nicht aber Elektronen) sei jeweils aus noch kleineren Teilchen zusammengesetzt, eben den Quarks. Er selbst nannte sie damals eine mathematische Fiktion, heute sind sie – auch wenn man sie aufgrund der starken Kraft, die sie zusammenhält, nicht isolieren kann – fixe Bestandteile des Standardmodells der Teilchenphysik.

Vor allem dafür bekam Gell-Mann 1969 den Nobelpreis, doch er trug zu vielen Gebieten bei: zur Theorie des Elektronengases in Festkörpern etwa oder zur Interpretation der Quantenmechanik. Klar, dass ihm auch die Vereinheitlichung aller grundlegenden Kräfte ein Anliegen war: Dass die Physik drauf und dran sei, eine wirklich fundamentale Theorie zu finden, daran hielt er fest, er war kein Postmoderner.

Berater von Bill Clinton

Dabei wusste er immer, dass auch eine solche Theorie nicht alles in der Welt erklären kann. In den Achtzigerjahren begann er sich, für Fächerübergreifendes zu interessieren, fürs Leben, dessen Komplexität zwischen Ordnung und Unordnung ihn faszinierte. Das Wort führte er – typisch Gell-Mann! – auf seine Wurzel zurück, auf das lateinische Verb „plicare“, aus dem er gleich ein neues Wort machte: Plectics. Haltbarer waren seine Überlegungen über den Umweltschutz und Kampf gegen den Klimawandel: Selbst begeisterter Pilzsammler und Vogelbeobachter, schlug er vor, „nicht mehr vom Kapital Natur, sondern nur von ihrem Ertrag zu leben“ und plädierte bereits 2001 dafür, Gebühren für die Belastung der Umwelt einzuführen und den Rest dem Markt zu überlassen. In diesem Sinn war er wissenschaftlicher Berater von US-Präsident Bill Clinton.

Für seine Forschung brauche er „nicht mehr als einen Bleistift, ein paar Blätter Papier und einen Papierkorb“, sagte Murray Gell-Mann einmal. Dazu kam bei ihm freilich ein Kopf voll Begeisterung. Nun ist dieser große, vielseitige Physiker im Alter von 89 Jahren in Santa Fe gestorben.