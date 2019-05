Hat eine Supernova bewirkt, dass wir Menschen aufrecht gehen?

Nicht nur Astrologiegläubigen gefällt der Gedanke, dass kosmische Ereignisse unsere irdischen Existenzen oder – siehe Stern von Bethlehem – gar die Menschheitsgeschichte beeinflussen könnten. Oder wenigstens die Geschichte der Dinosaurier: Lisa Randall ist heute wohl die namhafteste Frau in der Physik, aber am meisten öffentliche Aufmerksamkeit bekam sie, als sie darüber spekulierte, dass dunkle Materie – von der niemand weiß, woraus sie besteht – den Meteoriten ausgelöst hätte, der vor 66 Millionen Jahren mit einem Schlag die Kreidezeit beendete und die Saurier aussterben ließ.

Adrian Melott, Astrophysiker an der University of Kansas, präsentiert nun im Journal of Geology eine kosmische Erklärung für ein irdisches Ereignis, das nicht so gut datierbar ist, aber für die Geschichte der Menschen – und damit für die der Biosphäre der Erde – recht bedeutsam. Nämlich die Erfindung des aufrechten Ganges. Warum unsere Vorfahren begannen, sich auf zwei statt auf vier Beinen fortzubewegen, darüber sind sich die Anthropologen durchaus nicht einig. Ein Grund, den viele für plausibel halten, wenn auch nur als einen Faktor unter vielen, ist die Eroberung eines neuen Lebensraumes: der offenen, praktisch baumlosen Savanne. Wer dort aufrecht gehen kann, kommt schneller voran, hat mehr Überblick und kann mit den frei gewordenen Händen etwas tragen.

Ionisierung der Atmosphäre

Doch wie war dieser neue Lebensraum entstanden? Was hat die Bäume beseitigt? Feuer, meint Adrian Melott: massive Feuersbrünste, ausgelöst durch Ionisierung der Atmosphäre, bewirkt durch erhöhte kosmische Strahlung, die Supernovas gebracht haben. Solche Explosionen von Sternen seien in der fraglichen Zeit – im Pliozän (das vor 5,3 Millionen Jahren begann) – mehrmals in der Nähe der Erde passiert. (Wobei „Nähe“ astronomisch zu verstehen ist: also in einer Entfernung von „nur“ ungefähr 100 Lichtjahren.) Das stärkste Signal werde auf ein Alter von 2,6 Millionen Jahren datiert, das entspreche ungefähr dem Übergang vom Pliozän zum Pleistozän (mit seiner typischen Abfolge von Eis- und Warmzeiten). Die Spekulation liegt nahe: Hat eine Supernova das Pliozän beendet?

Für die Brände sprechen laut Melott ruß- und kohlehaltige Erdschichten, die auf diese Zeit datiert werden können. „Sie sind überall“, sagt Melott, „und niemand hat eine Erklärung dafür, dass das auf der ganzen Welt passiert ist, in unterschiedlichen Klimazonen. Diese vermehrten Brände könnten die Verwandlung von Wäldern in Savannen vorangetrieben haben.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2019)