Rendezvous zwischen Schweinchen

Der Mensch prahlt und kämpft zum Teil, um seine Überlegenheit anderen gegenüber zu demonstrieren. Auch viele Tiere verhalten sich ähnlich. Die Wiener Tierhaltungsforscherin Irene Camerlink fand nun bei Schweinen heraus, dass Rangkämpfe kürzer und weniger verletzungsintensiv sind, wenn die Tiere von klein auf gut sozialisiert und den Umgang mit Artgenossen gewohnt sind. Die Studie ist im Fachmagazin Royal Society Open Science erschienen. Rangkämpfe sind natürliche Interaktionen, bei denen Individuen ihre Ressourcen wie Futter oder ein Territorium verteidigen, erklärt Camerlink vom Institut für Tierschutzwissenschaften und Tierhaltung der Vet-Med-Uni Wien.

Spielerischer Ernst

Sie und ihr Team ließen 32 Ferkel zwei Wochen nach ihrer Geburt die „Nachbarsjungen“ besuchen, wann immer sie wollten. Weitere 32 Ferkel hatten hingegen nur Kontakt zu den Muttertieren. Später arrangierten sie Rendezvous zwischen sozialisierten und einzeln aufgezogenen Jungtieren. Diese beschnüffelten sich gegenseitig oder gingen nebeneinander her. Teilweise stupste eines das andere, manchmal fochten sie auch mit den Schnauzen und bissen einander. Bei den gut sozialisierten Schweinen waren diese Spielchen nach durchschnittlich drei Minuten beendet. Die anderen rangelten eine Minute länger. Zwar kam es bei beiden Gruppen gleich oft zu tatkräftigen Auseinandersetzungen, doch bei den in sozialer Verarmung aufgewachsenen Tieren endeten diese um ein Drittel öfter mit Verletzungen. Demnach befähigt der Umgang mit Artgenossen, Rangkämpfe mit geringem Aufwand und Risiko abzuwickeln. Das wiederum bedeute, so die Forscherin, dass sozial kompetente Individuen in der Evolution bevorzugt sind. (APA/cog)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2019)