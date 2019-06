Bienen bauen Nest aus Plastik

Damit rechneten die argentinischen Forscher nicht, als sie am Rande von Getreidefeldern „Bienenhotels“ aufstellten: Eine der Hohlröhren, in denen die Bienen ihre Larven ablegen können, füllten sie nicht wie üblich mit Schlamm, Blättern, Blüten oder Steinchen – sondern mit Plastikabfall. Und zwar komplett, was bisher noch nie beobachtet wurde. Die Stücke eines blauen Einkaufssackerls und einer dickeren weißen Folie waren fein säuberlich zerteilt und zu Brutkammern drapiert. Zumindest eine der Zellen hat als Nistplatz tatsächlich funktioniert. Was die Wissenschaftler des Nationalen Instituts für Agrartechnologie bewogen hat, einen Aufsatz über ihre Entdeckung zu schreiben (in Apidologie, Volume 50/2).

Offen ist, ob die Insekten nur in der Not zum menschlichen Abfall griffen oder darin sogar einen Vorteil sehen. Was nicht so abwegig ist, wie es klingt: Die Maskenbiene nutzt für ihre Nester ein selbst produziertes Biopolymer. Eine neuseeländische Firma will dieses Material nun im Labor nachbauen. Denn es ist reißfest und wasserdicht wie Plastikfolie, aber weniger umweltschädlich. Apropos schädlich: Nicht so gut bekommen den Spatzen und Finken in Mexiko City die Zigarettenstummel, die sie für ihren Nestbau verwenden. Zwar wehrt die Baumwolle in den Filtern (so wie sonst grüne Blätter) erfolgreich Parasiten ab. Aber sie können auch toxische Substanzen wie Ethylphenole, Schwermetalle und sogar Blausäure enthalten – was das Erbgut der Tiere schädigt.

Bessere Erfahrungen mit menschlichen Artefakten haben Laubenvögel gemacht. Bei ihnen bauen die Männchen – einzigartig in der Tierwelt – aufwendig und farbenfroh gestaltete Liebesnester, in die sie die Weibchen locken. Der Seidenlaubenvogel hat ein Faible für Blaues und es daher auf blaue Verschlüsse von Plastikflaschen abgesehen. Bei anderen Arten sind Dosendeckel, Glassplitter und Munitionshülsen beliebt. Besonders eifrige (also lüsterne) Männchen sammeln über 1000 solcher Zierobjekte. In Australien und Neuguinea, wo die schrägen Vögel zu Hause sind, verschwinden immer wieder Schmuck und Schlüssel aus Häusern oder Autos. Spurlos, auf geheimnisvolle Weise – außer für Ornithologen. (gau)

