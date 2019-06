Pilzinfektionen - der Preis der modernen Medizin

Die Symptome der acht britischen Höhlenforscher, die 1982 von ihrer Expedition in die Maya-Höhlen im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas zurückkehrten, waren anfangs unspezifisch: Starke Müdigkeit, Atemnot und Husten plagten die Speläologen. Als später blutiger Auswurf, zunehmend hohes Fieber und Schüttelfrost hinzukamen, lagen sie bereits im Spital. Doch erst nach zweieinhalb Wochen, als sich bei den Briten bereits Geschwüre auf der Zunge zeigten, stellten die Ärzte die richtige Diagnose: Die Forscher hatten sich in den mit Fledermauskot übersäten Höhlen mit dem Schimmelpilz Histoplasma capsulatum infiziert. Gerade noch rechtzeitig konnte ihnen das Medikament Nizoral verabreicht werden, wodurch eine allmähliche Besserung eintrat, berichtet der Arzt John C. Frankland in der britischen Zeitschrift Caves & Caving (Nr. 20, 1983).

