Aufs Land!

Vor 541 Millionen Jahren blühte das Leben, das zuvor mindestens zwei Milliarden Jahre einzellig vor sich hin gedümpelt war, so üppig auf, dass man es „Kambrische Explosion" nannte, sie fand noch im Wasser statt. Aber so richtig blühte das Leben erst später auf, als höhere Formen als Bakterien den festen Boden besiedelten. Der hat nur ein Siebtel der Fläche der Ozeane, beheimatet aber heute 80 Prozent der Arten. Warum? Und warum ist das Leben überhaupt ans Land gestiegen? Und warum so spät? Als erste kamen die Pflanzen, vor 480 Millionen Jahren – darauf deuten die Fossilien, Schätzungen aus den Genen legen einen früheren Termin nahe –, rasch gefolgt von Insekten, nach einigem Abstand machten sich vor 380 Millionen Jahre auch Fische auf den Weg und etablierten die Wirbeltiere am Land.

