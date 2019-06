Der 3-D-Drucker als „Assistenzarzt“

Körperteile aus dem 3-D-Drucker – was wie Science-Fiction klingt, könnte eines Tages die Medizin revolutionieren. An der Technischen Universität Wien arbeitet man daran, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Konkret geht es um Knochenersatzteile, die ausgedruckt und verletzten Patienten eingesetzt werden. Auf diese Weise soll die Heilung nach komplizierten Brüchen vereinfacht werden. Um die Forschung voranzutreiben, wurde an der TU ein „Christian-Doppler-Labor für fortschrittliche Polymere für Biomaterialien und den 3-D-Druck“ ins Leben gerufen und vor wenigen Tagen eröffnet.

Brücke für frische Zellen

„Bei einfachen Brüchen wachsen die Knochenenden von selbst zusammen, weil sich an den Bruchstellen ständig neue Zellen bilden, die die Lücke nach und nach schließen“, erklärt Stefan Baudis, Leiter des Labors. „Ist diese Lücke jedoch sehr groß, muss man den Zellen helfen und ihnen zeigen, wo es langgeht.“ Dafür wird die Bruchstelle gewöhnlich mit einem Knochenstück überbrückt, das die Ärzte dem Patienten zuvor an einem anderen Körperteil entnehmen. Die Theorie der Forscher: Wenn man stattdessen ein Ersatzteil aus dem 3-D-Drucker verwendet, hat das den Vorteil, dass man dem Verletzten eine Operation zur Knochenentnahme erspart, und es garantiert auch, dass die Brücke ganz präzise passt. Denn der verletzte Körperteil wird zuvor per Computertomografie exakt vermessen. Mithilfe der daraus gewonnenen Daten wird das Ersatzteil modelliert, ausgedruckt und dem Patienten eingesetzt. Die frisch wachsenden Zellen hangeln sich daran entlang, bis die Bruchenden zusammengewachsen sind.

Das Hauptproblem ist, ein Material zu finden, das sich dafür eignet. Die Experten im neuen Doppler-Labor haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein solches Material zu entwickeln und herzustellen. Das künstlich erzeugte Knochengerüst muss nämlich eine Reihe von Anforderungen erfüllen, wie Baudis erläutert. Zum einen muss es für den 3-D-Druck tauglich sein. Zum anderen soll es fest, darf aber nicht spröde sein, damit es nach dem Einsetzen im Körper des Patienten nicht bei der geringsten Belastung birst. Und schließlich muss es biologisch abbaubar sein. Das heißt: Es muss aus einem Material bestehen, das von den nachwachsenden Knochenzellen des Patienten beseitigt wird, sobald es seine Aufgabe erfüllt hat, sodass keine Rückstände im Körper verbleiben.

Mit Licht formen und kleben

Die Wissenschaftler haben bereits einen vielversprechenden Ansatz gefunden: „Photopolymere haben viele günstige Eigenschaften“, sagt Baudis. „Nun wollen wir noch das ideale Gemisch finden.“ Die Rede ist von chemischen Verbindungen, die flüssig, also druckgeeignet sind, bis sie mit Licht in einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt werden. „Dort, wo das Licht auftrifft, wird das Material binnen Sekunden fest“, erklärt Baudis. „So kann man die Beschaffenheit des Knochenersatzteils mikrometergenau festlegen und die Gefahr des Berstens verringern.“ Das Prinzip werde bereits bei Zahnfüllungen angewendet.

Fixiert werden soll das Ersatzteil im Körper nicht wie in der herkömmlichen Chirurgie mit Platten und Schrauben, die allenfalls in einer späteren Operation entfernt werden müssen, sondern durch Kleber, die ebenfalls aus Photopolymeren bestehen. Baudis: „Interessant sind Brücken aus dem 3-D-Drucker vor allem bei Knochenbrüchen im Kiefer- und Schädelbereich, da das Gesicht eines Menschen seine Individualität maßgeblich mitbestimmt. Es kommt hier also besonders darauf an, passgenaue Ersatzteile zu implantieren, die den verletzten Knochen exakt so wiederherstellen, wie er vorher war.“ Dafür könne man die unverletzte Hälfte des Kopfs vermessen, das Ergebnis spiegeln und daraus den fehlenden Part rekonstruieren.

Chirurgen mit dem 3-D-Drucker neben dem OP-Tisch mögen zwar wie moderne Frankensteins wirken, aber: „An solchen Lösungen wird derzeit international intensiv geforscht“, sagt Baudis. „Und wir sind mit unserem Ansatz an der Weltspitze mit dabei.“

LEXIKON Photopolymere sind natürliche oder künstliche chemische Verbindungen, die ihre Eigenschaften ändern – z. B. aushärten –, wenn sie mit Licht einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt werden. Verwendung finden sie u. a. in der Zahnmedizin (für Füllungen), bei Lacken oder bestimmten Druckverfahren. Verwendet man Laser als Lichtquelle, kann man die Aushärtung punktgenau und selektiv durchführen. Die Aushärtung vollzieht sich innerhalb weniger Sekunden und ist dauerhaft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.06.2019)