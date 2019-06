Ohne Turbulenzen mittendurch: Neue Stabilisatoren

Ausgleichen statt ausweichen. Das Flugzeug muss nicht mehr eine turbulente Flugregion umfliegen, muss keinen zusätzlichen Treibstoff verbrauchen, sondern kann durch seine neuen Stabilisatoren weitgehend unbehelligt durch Wetterkapriolen steuern. „Das Interesse an unserem Patent war enorm“, sagt András Gálffy. Der Assistent am Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik der TU Wien hat den von ihm entwickelten Flugzeugstabilisator am vergangenen Wochenende auf einer der wichtigsten Luftfahrtmessen, dem Pariser Aérosalon, präsentiert.

