Interstellarer Botschafter: Kein Sonnensegel, aber sehr seltsam

„So etwas haben wir in unserem Sonnensystem noch nicht gesehen“, sagt Matthew Knight, Astronom an der University of Maryland: „Dieses Ding ist seltsam und zugegebenermaßen schwer zu erklären, aber das schließt nicht aus, dass es natürliche Phänomen gibt, die es erklären könnten.“ Es wurde am 19. 10. 2017 mit dem Teleskop Pan-Starrs-1 auf Hawaii gesichtet; am 6. 11. gab ihm das für Kleinplaneten und Kometen zuständige Minor Planet Center einen Namen: 1I/'Oumuamua.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2019)

Meistgekauft